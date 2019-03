Weg ongeslagen seizoen: Juventus gaat zonder Cristiano Ronaldo onderuit tegen Genoa, VAR speelt hoofdrol

Juventus speelde zaterdagmiddag een uitwedstrijd bij Genoa op de 28ste speeldag in de Serie A. Cristiano Ronaldo kreeg rust bij de Oude Dame, tot frustratie van de thuisfans. Maar die zagen Genoa wel met 2-0 winnen dankzij doelpunten van Stefano Sturaro (ex-Juve) en Goran Pandev. Goed voor de eerste competitienederlaag van de Oude Dame.

De Oude Dame verloor in Genua dus zijn ongeslagen status na een povere partij. De VAR greep twee keer in tijdens de wedstrijd. Een penalty voor Genoa werd geannuleerd...

VAR | De scheidsrechter geeft penalty, de VAR niet. Juiste keuze?



#GenoaJuve pic.twitter.com/S3t0e5hRV2 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 17 maart 2019

...en een doelpunt van Paulo Dybala werden afgekeurd.

VAR | Na een penalty keurt de VAR nu ook een doelpunt af. De score blijft gelijk!



#GenoaJuve pic.twitter.com/em2t20GnFo — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 17 maart 2019

Uiteindelijk trok Genoa aan het langste eind. Sturaro en Pandev scoorden voor de thuisploeg: 2-0!

GOAL | Stefano Sturaro staat minuten op het veld en bedankt zijn trainer op een geweldige manier!



#GenoaJuve pic.twitter.com/u88D5eruJR — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 17 maart 2019

GOAL | Juventus nu echt in de problemen. Goran Pandev maakt er 2️van voor Genoa!#GenoaJuve pic.twitter.com/zzZzCR0PsI — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 17 maart 2019

In oktober hield Genoa de Bianconeri ook al op 1-1. Voor Juventus is het de eerste competitienederlaag dit seizoen. In de Coppa Italia verloor Juve van Atalanta Bergamo, in de Champions League van Young Boys Bern, Manchester United en Atlético Madrid.

Met 75 punten staat Juventus nog steeds royaal aan de leiding. Als nummer twee Napoli zondagavond wint van Udinese, dan nadert het tot op vijftien punten. Genoa is twaalfde met 33 punten.

Foto: Photo News

Protest

Juventus heeft dus een straatlengte voorsprong in de Serie A en plaatste zich afgelopen dinsdag voor de kwartfinales van de Champions League na een 3-0-overwinning tegen Atlético Madrid. Met dank aan Ronaldo, die een hattrick scoorde. Het was dus hoog tijd om de Portugees eens te laten rusten, dacht Juve-trainer Max Allegri. Geen Ronaldo, die tot nu toe enkel de competitiematch thuis tegen Udinese miste, in de selectie voor de trip naar de nummer dertien in Italië dus.

Bij Juve waren ze zich waarschijnlijk van geen kwaad bewust, maar bij Genoa zaten ze met de handen in het haar. Het Stadio Luigi Ferraris was al een tijdje volledig uitverkocht voor de komst van de Oude Dame, want iedereen wilde een blik van Ronaldo opvangen. Nu die niet zal spelen, wisten de supporters van Genoa geen blijf met hun woede.

Volgens Corriere della Serra protesteerden een aantal supporters zaterdag voor het hoofdkwartier van de club. Ze eisten daarbij hun geld terug voor de (dure) tickets die ze kochten. Er kwamen ook veel telefoontjes binnen met fans die ermee dreigden hun tickets terug te brengen. Er waren trouwens ook lokale Juve-supporters die hun geld terugeisten.