Dries Mertens scoort voor Napoli in topper tegen AS Roma, maar moet nadien geblesseerd van het veld

Dries Mertens zal met gemengde gevoelens terugkeren uit Rome. De Rode Duivel scoorde voor Napoli in de topper tegen AS Roma, waar het momenteel 1-3 staat voor de bezoekers. Voor Mertens kende de namiddag een vroegtijdig einde: hij moest tien minuten na zijn doelpunt geblesseerd van het veld.

Napoli nam de best mogelijke start door al na twee minuten te scoren, met dank aan de Poolse spits Arkadiusz Milik. 0-1 leek ook de ruststand te gaan worden, tot de thuisploeg diep in de blessuretijd een strafschop kreeg toegewezen. Perotti faalde niet: 1-1 bij de rust.

Napoli nam ook in de tweede helft een blitzstart, en deze keer was het een doelpunt met een Belgisch kleurtje. Dries Mertens trapte een voorzet van Callejon van heel dichtbij binnen. Napoli stoomde meteen door, want amper vijf minuten later stond het via Verdi al 1-3. Kort nadien moest Mertens geblesseerd naar de kant. Wat er precies aan de hand is met de Rode Duivel is nog onduidelijk.