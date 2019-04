Degradatie voor Chievo opnieuw wat dichterbij na pandoering in Sassuolo, Castagne wint ruimt met Atalanta

Brussel - De degradatie voor Chievo en onze landgenoot Sofiane Kiyine uit de Serie A lijkt onafwendbaar. De rode lantaarn uit Verona ging donderdag op de dertigste speeldag met 4-0 onderuit op bezoek bij Sassuolo. Kiyine speelde 57 minuten mee. Met nog acht speeldagen te gaan telt Chievo 17 punten achterstand op Empoli, de eerste ploeg boven de degradatiestreep.

Atalanta had Timothy Castagne niet nodig om de remonte van Bologna te stuiten. De staartploeg had drie duels op rij gewonnen in de Serie A, maar ging in Bergamo met 4-1 onderuit. Atalanta draait bovenin goed mee en bezet de vijfde plaats.