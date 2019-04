Hij kreeg te maken met racisme, maar toptalent Moise Kean antwoordt met de voeten voor Juventus (al is ploegmaat kritisch)

Juventus heeft nog maar eens een stap richting een achtste opeenvolgende Italiaanse titel gezet. Op het veld van Cagliari werd met 0-2 gewonnen, ondanks de afwezigheid van heel wat sterkhouders zoals Cristiano Ronaldo en Paulo Dybala. Leonardo Bonucci zette de Oude Dame al vroeg op voorsprong, na de pauze legde Moise Kean (wie anders?) de eindstand vast.

Het 19-jarige supertalent scoorde zijn vierde doelpunt in zijn laatste vier competitiewedstrijden. Tussendoor scoorde hij ook drie keer voor de nationale ploeg.

Bij zijn viering kreeg Kean wel het volledige stadion over zich. De fans van Cagliari hadden de zwarte spits al een hele wedstrijd uitgejouwd met racistische opmerkingen, net als ploegmaats Blaise Matuidi en Alex Sandro. Kean reageerde met de voeten en zijn armen open bij zijn doelpunt.

GOAL | Moise Kean breidt de voorsprong verder uit voor Juventus! ????



“50-50”

Cagliari-voorzitter Tommaso Giulini vond dat Kean echter niet te klagen had. “Als Federico Bernardeschi zo had gejuicht, was hem hetzelfde overkomen. Als Paulo Dybala een drama queen was als Blaise Matuidi, dan was hem hetzelfde overkomen. Ik heb alleen gefluit en boegeroep gehoord. Misschien dat hier en daar een racistisch geluid was, maar dat was het gevolg van dat juichen. Het was ook gebeurd als de doelpuntenmaker een andere huidskleur had.”

Opmerkelijk genoeg kreeg Kean ook kritiek van ploegmaat Leonardo Bonucci. “Hij weet dat hij zich moet focussen op het juichen met zijn ploeggenoten”, klonk het. “Hij had het ook anders kunnen doen. Er waren racistische gezangen, Matuidi hoorde het ook. Maar ik denk dat het 50-50 is. Moise had dit niet moeten doen, de fans van Cagliari hadden zo niet mogen reageren. Wij zijn profs en moeten een voorbeeld zijn en dus niet provoceren.”