Invaller Dries Mertens met Napoli de boot in bij degradatiekandidaat Empoli

Napoli heeft woensdag op de dertigste speeldag in de Italiaanse Serie A met 2-1 verloren bij Empoli, dat strijdt om het behoud. Dries Mertens was invaller.

Mertens scoorde afgelopen weekend nog tegen AS Roma, maar viel in diezelfde wedstrijd uit met een knieblessure. Die bleek mee te vallen, want de Rode Duivel zat gewoon in de kern voor de wedstrijd op bezoek bij Empoli. Mertens startte weliswaar op de bank, maar mocht na 57 minuten invallen. Diego Farias (28.) had Empoli veel eerder al op voorsprong gebracht, Piotr Zielinski (44.) maakte net voor de rust gelijk. Nog voor Mertens aan de bak mocht, bracht Giovanni Di Lorenzo (53.) de thuisploeg weer op voorsprong, de Leuvense aanvaller kon het tij niet meer keren.

Napoli blijft tweede, maar de kloof met leider Juventus bedraagt intussen al achttien punten. Empoli schuift dankzij de overwinning op naar de zeventiende stek.

In de Franse Ligue 1 verkocht het Straatsburg van doelman Matz Sels een pak rammel aan Reims, met Björn Engels en Thomas Foket. Da Costa (45+2, 76.) en Goncalves (46, 69.) scoorden ieder twee keer voor de thuisploeg, de drie Belgen maakten de wedstrijd vol.