Juventus zet scheve situatie recht in topper tegen AC Milan en kan zondag kampioen worden in Serie A

Juventus staat op een zucht van de titel. Dat is de belangrijkste conclusie na de topper tegen AC Milan van zaterdagavond. Milan kwam vlak voor de pauze op voorsprong via Krzysztof Piatek, maar in de tweede helft zorgden Paulo Dybala en Moise Kean (in de 84ste minuut) nog voor de zege. Het werd 2-1. Als Napoli morgen in eigen huis verliest van Genoa, is Juventus opnieuw Italiaans landskampioen.

Voor Juventus is het gezien de grote voorsprong op Napoli al wekenlang aftellen naar het moment waarop de Oude Dame een nieuwe titel mag vieren. Tegen nummer vier AC Milan kon een heel belangrijke stap richting die achtste landstitel op rij gezet worden, maar van een leien dakje liep het niet voor de thuisploeg. Integendeel: vlak voor de pauze waren het de Milanese bezoekers die via spits Krzysztof Piatek op voorsprong kwamen. 0-1 bij de rust.

Het zag er goed uit voor Milan, maar om te winnen van Juventus heb je dit jaar héél goede papieren nodig. En dus vochten de mannen uit Turijn terug. Op het uur kwam de gelijkmaker er via Paulo Dybala, die een strafschop omzette. Juve drukte door en toen was het moment van nieuw goudhaantje Moise Kean gekomen. Een kwartier voor het einde zag hij een doelpunt afgekeurd worden, maar in minuut 84 was het wél raak: 2-1. Milan bekwam niet meer van die opdoffer.

GOAL | Dybala zet de penalty om.



1?-1? #JuveMilan pic.twitter.com/8ujE5t4lxI — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 6 april 2019

GOAL | Moise Kean trapt Juventus op voorsprong!



2?-1? #JuveMilan pic.twitter.com/kCh5Qvw6uk — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 6 april 2019

In de stand heeft Juventus momenteel 21 punten voorsprong op eerste achtervolger Napoli, dat zondag nog tegen Genoa speelt. En die wedstrijd mogen de Napolitanen absoluut niet verliezen als ze een mathematische kans op de titel willen behouden: er zijn na dit weekend immers nog maar 7 wedstrijden te spelen en dus 21 punten te verdienen. Bij een gelijk puntenaantal zal Juventus kampioen worden omdat het Napoli tweemaal versloeg in de competitie. Als Napoli morgen dus verliest en het gat 21 punten blijft, is Juventus voor het achtste jaar op rij kampioen in de Serie A.