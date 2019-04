Geen Ronaldo, geen titel: nonchalant Juventus moet titelfeest uitstellen na verlies tegen nummer zestien

Juventus zal nog een beetje langer moeten wachten op zijn achtste opeenvolgende landstitel. De Oude Dame had genoeg aan een punt tegen laagvlieger SPAL en het kwam via wonderboy Moise Kean ook op voorsprong. Maar in de tweede helft strafte de thuisploeg de nonchalance van Juventus af en won uiteindelijk, voor het eerst in 62 jaar van Juventus, met 2-1.

Het kon amper fout lopen voor Juventus. De Oude Dame telde in het klassement 20 punten voorsprong op Napoli en had aan een punt op het veld van SPAL genoeg om zijn achtste opeenvolgende Scudetto te pakken. Zonder Cristiano Ronaldo zelfs. Coach Allegri gunde zijn sterkhouders rust voor de return in de kwartfinale van de Champions League tegen Ajax en stelde zelfs een ware B-ploeg op.

Maar ook daarmee toonde ze zich in de eerste helft sterker dan het nummer zestien in de Serie A. Na een halfuur zette wonderkind Moise Kean zijn voet tegen het schot van Cancelo en door zijn deviatie verdween de bal in doel: 0-1.

GOAL | Kean opent de score voor Juve!🇮🇹👀



0⃣-1⃣ #SPAJUV pic.twitter.com/0BGNlHOY3S — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) April 13, 2019

Niets leek Juve nog van de landstitel te kunnen houden. Zo dachten ze ook bij de competitieleider. De bezoekers begonnen laks aan de tweede helft en zo kon Kevin Bonifazi op een hoekschop de gelijkmaker makkelijk binnenkoppen.

Nog altijd geen man overboord bij Juventus - coach Allegri gooide zelfs nog wat meer beloftenspelers op het veld - maar de nonchalance van de mannen uit Turijn werd een kwartier voor het einde ongenadig afgestraft. Sergio Floccari omspeelde handig zijn verdediger en trapte SPAL zowaar op voorsprong trapte.

De bezoekers probeerden nadien een versnelling hoger te schakelen, maar een doelpunt konden ze niet meer scoren. Geen vroegste titelfeest ooit in de Italiaanse Serie A, maar wel een tweede nederlaag van het seizoen voor Juventus. Die kampioenenviering zal voor na de Champions League-match tegen Ajax zijn.

Foto: EPA-EFE