Dennis Praet gaat met Sampdoria zwaar onderuit in Bologna

Sampdoria heeft zaterdag op de 33e speeldag in de Italiaanse Serie A zijn derde nederlaag op vier competitieduels geleden. De ploeg van Dennis Praet ging met 3-0 de boot in op het veld van staartploeg Bologna.

Sampdoria komt nog in aanmerking voor een Europees ticket, maar heeft nog weinig marge. Tegen Bologna, dat strijdt tegen de degradatie, kon best gewonnen worden. Sampdoria ontfermde zich over het leer, maar de betere kansen waren voor de thuisploeg. Bologna kwam in de tweede helft op voorsprong. De vrijschop van Pulgar strandde op de lat, waarna doelman Audero verblind leek door de zon en naast de bal greep. De onfortuinlijke Tonelli (54.) tikte de 0-1 in eigen doel. Ook op de vrije trap van Pulgar (69.) en de volley van Orsolini (83.) ging doelman Audero niet vrijuit. Sampdoria (48 punten) blijft zo negende, op vijf punten van de felbegeerde zesde plaats. Die geeft recht op de Europa League. Bologna loopt verder weg van de gevarenzone en is zestiende (34 ptn).

Ook Lazio, achtste met 52 punten, liet een steek vallen. De Romeinen, die na de rode kaart voor oude bekende Milenkovic-Savic een uur met een man minder speelden, gingen in eigen huis met 1-2 onderuit tegen het al gedegradeerde Chievo. Voor de rode lantaarn was het nog maar de tweede overwinning van het seizoen. Sofian Kiyine maakte bij Chievo het slotkwartier vol. Jordan Lukaku ontbreekt nog steeds bij Lazio door een knieblessure.