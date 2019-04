Radja Nainggolan geraakt met Inter niet voorbij ex-club AS Roma (maar blijft op koers voor CL-ticket)

Radja Nainggolan is zaterdagavond met Inter Milaan blijven steken op een 1-1 gelijkspel tegen zijn ex-club AS Roma. Ivan Perisic (61.) wiste in de topper van de 33e speeldag in de Serie A het openingsdoelpunt van Stephan El Shaarawy (14.) uit.

Inter was in San Siro voor eigen publiek de baas, maar stond na amper 14 minuten al 0-1 in het krijt. El Shaarawy dribbelde twee Milanese verdedigers en trapte onhoudbaar in het hoekje. Tegen een defensief AS Roma kreeg de thuisploeg wel kansen. De pogingen van Martinez en D’Ambrosio strandden op het doelkader. Nainggolan werd in de 54e minuut naar de kant gehaald. In zijn plaats kwam Mauro Icardi, die dus weer geen basisplaats kreeg van coach Spalletti. Vanaf de bank zag de gewezen Rode Duivel hoe Perisic met een zweefduik de gelijkmaker binnenkopte. In de tussenstand blijft Inter derde. AS Roma bezet de vijfde plaats.

