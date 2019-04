Acht op een rij! Juventus is opnieuw kampioen van Italië na moeizame zege tegen Fiorentina

Juventus is opnieuw kampioen van Italië. Vorig weekend liet de Oude Dame zich nog verrassen door laagvlieger SPAL en ook tegen Fiorentina liep het aanvankelijk moeizaam. Nikola Milenkovic opende al vroeg de score, de 0-2 werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Met de rust in zicht scoorde Alex Sandro de gevleide gelijkmaker, een owngoal vroeg in de tweede helft volstond voor de zege. Juventus spoelt zo de Europese kater door met een nieuwe landstitel.

Het Allianz Stadium maakt e zich op voor een feest. Op het veld van SPAL liep het mis en Europees werd het uitgeschakeld door Ajax. De thuismatch tegen Fiorentina moest dan ook veel goedmaken. Mits een gelijkspel was Juventus zeker van de titel, maar de fans wilden een zege. Eerder op de dag had de vrouwenploeg alvast he goede voorbeeld gegeven door hun tweede opeenvolgende titel te pakken.

Voor de mannen zou het de achtste scudetto op een rij worden, maar Ronaldo en co kregen meteen een koude douche. Milenkovic profiteerde van geklungel achteraan en zette Fiorentina - met Kevin Mirallas in de basis - op rozen. De thuisploeg kwam maar moeilijk in de match en ontsnapte meerdere keren aan een dubbele achterstand.

Wat een HEERLIJKE goal van Nikola Milenković! pic.twitter.com/kfl9xjVjQY — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 20 april 2019

Mirallas, die 80 minuten zou spelen, zag zijn schot maar net over de dwarsligger gaan. De flankaanvaller schotelde Simeone halverwege de eerste helft de 0-2 voor, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Ook Chiesa vuurde twee waarschuwingsschoten af, maar het doelkader bracht telkens redding voor Juventus.

De 1-1 ruststand was dan ook min of meer gevleid. Alex Sandro liep op een hoekschop goed naar de eerste paal en verraste de bezoekende doelman met een kopbal in de korte hoek. Juventus virtueel kampioen zonder te overtuigen.

Daar is de gelijkmaker van @juventusfcen!



1-1pic.twitter.com/v9VqSVcIoQ — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 20 april 2019

Dat deed het ook na rust niet echt, al had het de match wel onder controle. Daar speelde de snelle 2-1 een rol in. Ronaldo ging op rechts vlot zijn man voorbij en zette strak voor, Pezzella schoof ongelukkig in eigen doel. Ronaldo zelf kon nadien de match op slot doen, maar Milenkovic gleed de 3-1 uit zijn doel.

Juve controleerde grotendeels de partij, verzaakte om er een derde te maken en kwam in de slotfase nog goed weg toen doelman Szczesny een late gelijkmaker voorkwam. De bianconeri wonnen met 2-1 en zijn kampioen van Italië. Nog maar eens. Het is de 35e landstitel uit de geschiedenis voor de Oude Dame.

Straffe cijfers

Acht scudetto’s op rij is een huzarenstukje dat nooit eerder werd voorgedaan in een van de vijf grote competities in Europa. Het vorige record stond op naam van het Franse Olympique Lyon, dat tussen 2002 en 2008 zeven keer op rij Frans landskampioen werd. Juventus begon zijn reeks onder Antonio Conte in 2012, huidige coach Allegri nam over in 2014 toen Conte Italiaans bondscoach werd. Verdedigers Giorgio Chiellini en Andrea Barzagli zijn de enige twee spelers die er telkens bij waren, Leonardo Bonucci spendeerde één seizoen bij Milan en moet het zo met één titel minder stellen.

Behalve 35 landstitels heeft Juventus dertien Bekers van Italië en acht Italiaanse Supercups in de prijzenkast. De voorbije vier seizoenen veroverde Juve de dubbel, maar dit jaar zorgde Atalanta voor een vroegtijdige uitschakeling in de kwartfinales van de Coppa Italia. De Oude Dame werd ook in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld door het verrassende Ajax. Het kampioenenbal staat wel twee keer op de erelijst van Juventus, dat verder ook één keer de Beker voor Bekerwinnaars, drie keer de UEFA Cup, twee keer de Europese SuperCup en twee keer de Wereldbeker voor clubs won.