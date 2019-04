Radja Nainggolan scoort heerlijke treffer in topper tegen kampioen Juventus

De titelstrijd in de Serie A is al beslist, maar voor nummer drie Internazionale is de competitie nog niet voorbij. De Milanezen kunnen nog tweede worden en rekenen daarvoor onder meer op voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan. Onze landgenoot stelde alvast niet teleur door tegen kampioen Juventus de score te openen met een schitterend afstandsschot.