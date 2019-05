Dries Mertens scoort met het hoofd (!) en heeft nu meer goals voor Napoli dan Maradona

Dries Mertens is Diego Maradona voorbij. De Rode Duivel scoorde zondagavond zijn 82ste doelpunt ooit voor Napoli, en is daarmee derde ooit in de topschutterslijst van de club. En het was nog een belangrijke treffer ook, want met zijn kopbalgoal zorgde Mertens er in extremis voor dat Napoli een achterstand tegen Cagliari nog omboog in een zege. Diep in blessuretijd zorgde Insigne vanop de stip immers ook nog voor de 2-1. Voor Mertens was het zijn veertiende goal van het seizoen.

Met zijn 82e doelpunt in de Serie A steekt de Leuvenaar de legendarische Diego Maradona voorbij op de derde plaats in het topschuttersklassement van de ploeg. Enkel Marek Hamsik (100) en Antonio Vojak (102) deden beter in de Italiaanse hoogste klasse.

Pavoletti (63.) bracht Cagliari iets over het uur verrassend op 0-1, waarna Napoli moest achtervolgen. Pas in het slot kopte Mertens (85.) de 1-1 binnen. Na een handsbal legde de VAR diep in de extra tijd de bal op de stip voor de thuisploeg. Insigne (90.+8) faalde niet en schonk Napoli alsnog de volle buit. Bezoeker Ionita kreeg nadien nog rood voor mekkeren. Mertens speelde heel de partij.

In de stand staat Napoli tweede met 73 punten. Juventus (89 ptn) is al een tijdje zeker van de titel in Italië.