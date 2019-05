Ronaldo redt Juventus in Turijnse stadsderby

Landskampioen Juventus is vrijdagavond in de openingswedstrijd van de 35e speeldag in de Serie A niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen stadsgenoot Torino.

In de Derby della Mole kwam Torino al snel 0-1 voor via de Serviër Sasa Lukic en moest La Juve tot in de slotfase wachten op de gelijkmaker van wie anders dan Cristiano Ronaldo. Een belangrijke treffer van de Portugees, want zo blijft Juventus ongeslagen in de Italiaanse competitie.

Voor Torino was het dan weer een emotionele avond. Zaterdag is het immers de zeventigste verjaardag van de vliegramp waarbij 31 spelers en stafleden van Torino bij om het leven kwamen. Op 4 mei 1949 vloog het toestel dat was opgestegen in de Portugese hoofdstad Lissabon in de dichte mist tegen een heuvel aan de basiliek van Superga, in de buurt van Turijn.