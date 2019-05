Timothy Castagne brengt Atalanta met treffer dichtbij Champions League-ticket

Atalanta Bergamo heeft zaterdag op de 36e speeldag in de Serie A een 2-1 overwinning geboekt tegen Genoa. Timothy Castagne maakte het duel in Reggio Emilia vol en scoorde de 2-0. Atalanta klimt naar de derde plaats en staat zo dichtbij een eerste deelname aan de Champions League.

Met een sublieme wissel brak coach Gasperini de ban in Reggio Emilia, waar Atalanta zijn thuiswedstrijden afwerkt. Het eigen stadion wordt immers klaargestoomd voor Europees voetbal. Musa Barrow (46.) was aan de rust ingevallen en opende na nog geen minuut de score. Timothy Castagne is bij Atalanta opnieuw onbetwist titularis, en bedankte voor het vertrouwen. De Rode Duivel verdubbelde in de 53e minuut van dichtbij de score. Ook vorige week stond Castagne al aan het kanon op bezoek bij Lazio (1-3). De aansluitingstreffer van oude krijger Goran Pandev (89.) kwam te laat voor Genoa.

Door de overwinning springt Atalanta over Internazionale naar de derde plaats. De ploeg uit Bergamo ligt met 65 punten en nog twee matchen te gaan in polepositie voor een Champions League-ticket. Atalanta nam nog nooit deel aan het kampioenenbal. Inter (63 ptn), AC Milan (59 ptn) en AS Roma (59 ptn) speelden een wedstrijd minder en zijn zeker nog niet uitgeteld. De top vier in de Serie A is rechtstreeks geplaatst voor de Champions League, de nummers vijf en zes moeten vrede nemen met de Europa League.