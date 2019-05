Dries Mertens scoort met het hoofd tegen Radja Nainggolan. En neen, het was géén simpele binnenkopper

Dries Mertens en Napoli pakten zondag Inter in met 4-1 op de 37e en voorlaatste speeldag van de Serie A. Het Atalanta van Timothy Castagne speelde 1-1 gelijk op het veld van kampioen Juventus en komt zo naast Inter op de derde plaats. Atalanta zou, in geval van een gelijke stand met Inter na de volgende speeldag, het voordeel krijgen op basis van het onderlinge doelsaldo.

Mertens stond, net zoals Radja Nainggolan bij Inter, heel de wedstrijd op het veld voor Napoli en had met een kopbaldoelpunt in de 61e minuut en een assist, een groot aandeel in de zege. Piotr Zielinski opende de score met een heerlijke knal (16.) en ook Fabian Ruiz deelde in de Napolitaanse vreugde met twee doelpunten waarvan de laatste werd aangegeven door Mertens (71. en 79.). Mauro Icardi kon uiteindelijk nog milderen vanop de stip (81.).

Ook Timothy Castagne speelde de volledige wedstrijd. Hij zag zijn ploegmaat Josip Ilicic Atalanta op voorsprong brengen in de 34e minuut, maar moest vrede nemen met een punt nadat Mario Mandzukic in de 80e minuut nog gelijk maakte. Federico Bernardeschi pakte in de 93e minuut nog rood voor Juventus na een drieste tackle.

Eerder op de dag speelde Sampdoria 0-0 gelijk op het veld van Chievo. Dennis Praet stond de hele wedstrijd tussen de lijnen en kon zijn ploeg, ondanks een man-meer-situatie na de rode kaart van Federico Barba in de 40e minuut, niet helpen aan de overwinning. Sofian Kiyine viel tien minuten voor tijd nog in bij de thuisploeg.

In Parma-Fiorentina (1-0) tot slot werd Kevin Mirallas al na een halfuur gewisseld bij de Florentijnen.