Verrassing in Spanje: Valencia klopt Barcelona en houdt Messi en co van vijfde bekerwinst op rij

Niet topfavoriet Barcelona, maar wel Valencia heeft de Spaanse beker gewonnen. Twee goals in de eerste helft van Gameiro en Rodrigo hielden de Catalanen van een vijfde bekerzege op rij. Daar kon ook een doelpunt van Lionel Messi niets aan veranderen.

Negentig minuten scheidde FC Barcelona van een 31ste bekerwinst in Spanje. Dat was de grote teneur bij de aftrap van de finale van de Spaanse Copa del Rey. Want wat zou Valencia de Catalaanse landskampioen in de weg kunnen leggen? Maar kijk, bij de rust keken Messi en co zowaar 0-2 in het krijt. Kevin Gameiro opende de score en iets na het halfuur sloeg Rodrigo het Estadio Benito Villamarin helemaal met verstomming.

Foto: AFP

Barcelona in crisis. Zonder Luis Suarez kwam alle druk op de schouders van Lionel Messi te liggen. Een hele match had de Argentijn het lastig om een gaatje te vinden om de Valenciaanse verdedigingsmuur te ontwrichten. Maar - uiteraard - vond de Barça-ster als een echte killer zijn moment om toe te slaan. Na een wereldsave van Jaume op een kopbal van Lenglet stond hij op de goede plek om de aansluitingstreffer in het lege doel te trappen.

Foto: REUTERS

Terug spanning, zou je denken. Maar ondanks het speloverwicht van Barcelona hield Valencia makkelijk stand en kon het zich nog drie gemiste reuzenkansen veroorloven in de extra tijd. Niet Barcelona pakte zijn vijfde bekerzege op rij, maar wel Valencia pakte voor het eerst sinds het seizoen 2007-2008 weer de Copa del Rey. Na een seizoen waarin het lang in de running was voor de fameuze treble blijft Barcelona achter met enkel de landstitel.

Foto: REUTERS

Bekijk hieronder alle doelpunten: