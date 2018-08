Genk neemt optie op poulefase Europa League onder meer dankzij hattrick van Ali Samatta

Racing Genk heeft een optie genomen op een plaats in de poulefase van de Europa League. De Limburgers namen in de eigen Luminus Arena de maat van het Deense Brondby na een heuse spektakelmatch (5-2): Ali Samatta maakte met een hattrick mee het verschil, dit mag niet meer fout gaan voor de Limburgers.

De meegereisde Brondby-fans zorgden voor een heuse Europese sfeer in de Genkse Arena. Het bezoekende vak leek wel in brand te staan toen de wedstrijd omstreeks half negen op gang werd getrapt. En het waren de bezoekende supporters die aanvankelijk het meest aan hun trekken kwamen. Vooral de vaardige Hany Muhktar zorgde met zijn vaardige voetjes voor paniek in de Genkse rangen. Een eerste poging van de 23-jarige Duitser spatte op de kruising uiteen, de tweede keer vond hij de vuisten van doelman Vukovic.

De Brondby-fans zorgden voor sfeer. Foto: EPA-EFE

Genk had een kwartier nodig om in het ritme geraken maar ontwikkelde beetje bij beetje zijn gekend spel: veel balbezit, technisch verzorgd en bij momenten dreigend voor doel. Uronen kreeg de bal voor zijn zwakke rechter, Samatta vond dat hij een strafschop verdiende maar kreeg geel.

Genk kreeg toch wat het niet meteen verdiende. Een vrije trap werd door Malinovskyi onverwacht tot bij Pozuelo, diens voorzet werd door Samatta staalhard tegen de touwen geknikt. Genk ging plots een versnelling hoger voetballen en de bezoekers hapten naar lucht. Trossard infiltreerde de grote rechthoek, zijn voorzet belandde ongelukkig tegen de arm van kapitein Johansson. Penalty, vond de ref en Trossard liet deze kans niet liggen.

Genk niet wakker

De Limburgers achtten hun schaapjes al op het droge met deze dubbele voorsprong aan de rust. Nauwelijks vijf minuten ver in de tweede helft dachten ze daar al helemaal anders over. De tweede helft was nog maar amper op gang gefloten of centrale verdediger Hermansson duwde de bal van dichtbij over de doellijn. En nog waren de Genkenaren niet wakker: Brondby mocht combineren in de grote rechthoek, de vrijgelaten Wilczek duwde kinderlijk makkelijk binnen.

Brondby kon ook twee keer scoren. Foto: BELGA

Gelukkige besefte de thuisploeg nu wel waar het om ging. Ndongala duwde de bal tegen de lat, even later stond Samatta wel op de juiste plaats om een voorzet aan de tweede paal gepast binnen te knikken. Drie-twee, wat een start van de tweede helft. En nog was de honger van de Tanzaniaanse spits niet gestild. Lullig balverlies van de Deense defensie werd in de rebound opnieuw door Samatta afgestraft. Genk had opnieuw zijn twee doelpunten voorsprong beet en wist nu wel dat het de Denen niet opnieuw ruimte mocht geven. Brondby drong nog aan maar de defensie van de thuisploeg wilde niet meer van wijken weten. Meer zelfs, Trossard strafte in blessuretijd nog maar eens het matige verdedigen van de bezoekers af met zijn tweede treffer van de avond.