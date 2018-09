Luis Suárez had vrijdagavond zijn dagje en dat heeft Mexico geweten. De aanvaller van Barcelona had een ruim aandeel in de 1-4 zege van Uruguay in een oefenmatch tegen Mexico. Suarez scoorde twee beauty’s: een panenka vanop de stip en een fraaie vrije trap. Maar zijn mooiste actie was zijn assist voor de 1-4 van Pereiro, die Suarez gaf met een rabona (zie video bovenaan).