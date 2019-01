Atletico Madrid uit de Copa del Rey na spektakelstuk, pover Real stoot door

Atletico Madrid werd woensdagavond verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van de Spaanse beker. Atletico speelde na een spectaculaire match 3-3 gelijk tegen het bescheiden Girona, nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Real Madrid verloor met 1-0 bij Leganes, maar had de heenmatch wel met 3-0 gewonnen.

Atletico verscheen door blessures niet op zijn sterkst aan de aftrap en verloor al vroeg in de tweede helft sterkhouder Saul Niguez. Op dat moment stond het 1-1 na goals van Kalinic (12e minuut) en Fernandez (37e minuut). Toen Cristhian Stuani halverwege de tweede helft de bezoekers op 1-2 kopte, zag het er beroerd uit voor Atletico. Het sein voor Simeone om sterspeler Griezmann van de bank te halen en de Fransman deed de match opnieuw kantelen. De wereldkampioen zette de aanval op waaruit de gelijkmaker van Angel Correa viel en leek vijf minuten voor het einde ook het doelpunt van de kwalificatie te scoren. Maar Girona-aanvaller Seydou Doumbia kegelde Atletico met een gelijkmaker in de 88e minuut vroegtijdig uit de Copa del Rey.

Lusteloos Real verliest zonder Courtois, maar plaatst zich wel voor de kwartfinale

Real Madrid zit wel in de kwartfinale van de Copa del Rey, maar overtuigen deed de Koninklijke woensdagavond allesbehalve. Real - met Courtois niet eens op de bank en Keylor Navas in doel - verloor met 1-0 bij Leganes, maar had de heenmatch met 3-0 gewonnen. Martin Braithwaite zorgde op het halfuur voor het enige doelpunt van de match. Real-trainer Solari liet het merendeel van zijn basisploeg rusten, maar gaf Isco en Marcelo wel speelgelegenheid.