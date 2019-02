Verslag Barcelona-Real Madrid. Barça leert Real een pijnlijk lesje in efficiëntie: ‘onzichtbare’ Suarez en sublieme Ter Stegen krijgen Bernabeu stil

FC Barcelona speelt opnieuw de finale van de Copa del Rey. De Blaugrana waren in de terugwedstrijd van hun halve finale met 0-3 te sterk voor Real Madrid. De Koninklijke had veruit de meeste kansen, maar liet na te scoren. Aan de overkant werkte Luis Suarez aan 100 procent af.

Geen Thibaut Courtois in doel bij de Madrilenen aangezien Keylor Navas speelt in de beker, van Thomas Vermaelen geen spoor in de selectie bij de Blaugrana. Die laatste zagen wel af in de eerste helft. Lionel Messi was quasi onzichtbaar, terwijl Vinicius Junior nog voor het halfuur twee goede kansen kreeg. De Braziliaanse parel knalde eerst over, daarna op Marc-André ter Stegen. Daarvoor had hij ook al een penalty geclaimd na een tik(je) van Nelson Semedo.

Had Real Madrid hier een strafschop moeten krijgen?



#ElClásico pic.twitter.com/9TOtvkM0zK — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 27 februari 2019

Niet veel later werd de 18-jarige Vinicius diep gestuurd. Zijn finale tik was net niet goed genoeg, waardoor Jordi Alba kon terugkeren. De Braziliaan bleef echter kalm en bediende de vrijstaande Karim Benzema, maar de Fransman verkwanselde de unieke kans op de 1-0. Vijf minuten voor rust was die dekselse Vinicius daar opnieuw, maar weer zonder resultaat. De aanvaller knalde een haarfijne voorzet van Sergio Reguilón van dichtbij over.

| Real Madrid stapelt de kansen op!



#ElClásico pic.twitter.com/NuEydrJ0of — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 27 februari 2019

Drie kansen, drie goals

Meteen na de pauze sloeg Barcelona genadeloos toe. Alba met de spurt van zijn leven op links, de afgemeten voorzet van Ousmane Dembélé en de afwerking van Luis Suarez: 0-1.

FIRST BLOOD | Suarez trapt Barcelona op voorsprong!



0?#ElClásico pic.twitter.com/SCISSKGTOF — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 27 februari 2019

Toni Kroos reageerde met een stevige knal, terwijl Vinicius zich weer opwarmde. Dat resulteerde in een lekkere dribbel. Gerard Piqué zag even sterretjes, maar de Braziliaanse plaatsbal ging naast. Ook met voorzetten was Vinicius gevaarlijk, maar Lucas Vazquez stuitte op een oersterke Ter Stegen. Tot tweemaal toe zelfs.

MUUR | Wat een redding van Ter Stegen !



#ElClásico pic.twitter.com/8plkJaSEZv — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 27 februari 2019

Real kreeg vervolgens een lesje in efficiëntie van Barcelona. Semedo bediende Dembélé, die zijn tweede assist van de avond liet optekenen. Suarez tikte de bal via verdediger Raphaël Varane in doel: 0-2.

GOAL | Varane werkt de bal ongelukkig in eigen doel!



#ElClásico pic.twitter.com/Ngy6NrgDiy — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 27 februari 2019

Amper vier minuten later stond het zelfs 0-3. Casemiro haalde Suarez neer in de zestien en de Uruguayaan zette de elfmeter zelf om, met een panenka. Het Bernabeu zweeg. Een afzwaaier van Gareth Bale was tekenend voor de pijnlijke avond in Madrid. Real uitgeschakeld en Barça naar de zesde opeenvolgende bekerfinale.