Zulte Waregem speelde verre van goed maar bekert toch voort na zege in Heist

Oef, dat deed deugd. Het gevoel van een overwinning had Zulte Waregem al sinds begin augustus niet meer ervaren. Goed voetbal zagen we niet, maar toch plaatste Essevee zich met een 1-2-zege voor de achtste finales op het veld van KSK Heist uit de eerste amateurklasse.

Stel je voor. De crisis zou compleet geweest zijn indien Zulte Waregem ook uit de beker gewipt zou worden. Waar Francky Dury voorgaande seizoenen er nog voor opteerde om een B-elftal de weide in te sturen, deed hij dat gisteravond niet. Risico's pakken in deze moeilijke situatie was niet aan de orde. Hij toverde met Michaël Heylen in de defensie wel een wit konijn uit zijn hoed. De centrale verdediger moest afgelopen zomer nochtans vertrekken. Aanvoerder De fauw kreeg rust, net als dat ander oudje Buffel. Door de kwetstuur van Tardieu stond Marcq weer op het middenveld.

Even zoefde opnieuw een doemscenario door alle hoofdjes. Demir verslikte zich in minuut drie tijdens zijn balaanname, Orye kon alleen op Bossut af. De doelman was al meermaals de held in bekercampagnes en behoedde zijn ploeg van - alweer - een vroege achterstand. Het tempo lag niet hoog, maar dat heeft met de vertrouwenscrisis te maken. Tot Sylla eens knap wegdraaide van zijn tegenstander en De Pauw bediende: 0-1. Heist kon vooral tegenprikken via de snelle Troonbeeckx. Flitsend was het niet, maar Bongonda versierde wel een penalty. Harbaoui faalde niet. Ventose raakte nog de buitenkant van de paal met een kopbal.

Na de pauze zakte het tempo nog meer. Essevee creërde amper kansen. Dan zoek je naar onheil. Onnodig balverlies van Faik leidde de 1-2 van Ventose in. Zou Essevee dan toch nog weer moeten gaan beven? De schrik zat er toch in, want Dury zette er met Bjordal nog een extra verdediger bij. Uiteindelijk bleef hij bij knikkende knieën, want Zulte Waregem kon de 1-2 handhaven.

De vertrouwenstank is wat aangevuld. Dat was nodig ook na de 0 op 15. Het komende programma oogt moeilijk met Genk, Anderlecht en Charleroi. Pas als Essevee daarin degelijke prestaties kan neerzetten en eventueel punten kan meegraaien, kan de rust terugkeren aan de Gaverbeek. (jcs)

K. SK Heist 1

Zulte Waregem 2

Scheidsrechter: Kevin Van Damme

Toeschouwers: 500

Doelpunten: 18’ De Pauw (Sylla) 0-1, 39’ Harbaoui (penalty) 0-2, 62’ Ventose (geen assist) 1-2

K.SK Heist: Stroobants, Webers, Englebert, Troonbeeckx, Janssens, Orye (84’ Wijns), Ventose, Tambeur, Verwerft, Benhamou (46’ Pulcinelli, 74’ Adesanya), Verbist

Zulte Waregem: Bossut, Walsh, Baudry, Heylen, Demir, Marcq, Faik, Sylla, De Pauw, Bongonda (81’ J. Bjordal), Harbaoui (70’ Buffel)

Gele kaarten: 19’ Demir, 38’ Stroobants, 73’ Heylen, 83’ Faik

Rode kaarten: geen