Genk gunt buren uit Lommel amper 8 minuten

Tijden veranderen, ook in de beker van België. Zeventien jaar nadat tweedeklasser Lommel bekerhouder RC Genk uit de finale had gehouden, bleek het niveauverschil gisteren te groot. Een wedstrijd werd de derby nooit: 4-0.

Dries Wouters, de 21-jarige Tongenaar die bij afwezigheid van Uronen en Nastic moest depanneren als linksachter, brak de wedstrijd al na amper twee minuten open. Bij afwezigheid van Malinovskyi zette Wouters zich achter een vrijschop. Zijn Oekraïense ploegmaat moet zich de ogen hebben uitgewreven in de tribune, van op ruim 25 meter penseelde Wouters het leer perfect in de rechterbovenhoek. En nog vooraleer Lommel een poging tot antwoord kon formuleren, was de wedstrijd al beslist. Piotrowski pakte uit met een steal en af het leer mee met Zhegrova. Die stuurde Daniels met een schijnbeweging het bos in en trapte makkelijk de 2-0 binnen.

Zo konden de boeken al dicht na amper acht minuten. Genk-coach Clement kon tevreden terugblikken. Hij had zowel zijn basiself van volgende zaterdag tegen Zulte Waregem als die van tegen Lommel extra zuurstof kunnen geven.