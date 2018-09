Oostende laat zich niet verrassen in Hoogstraten: Gert Verheyen mag feesten in zijn thuisstad

Oostende liet zich niet verrassen in Hoogstraten. Na een vroeg doelpunt zat het snel op rozen. De thuisploeg kwam langszij, maar Faes en Milovic zetten orde op zaken: 1-3.

De Oostendse profs kregen in de studieronde meteen een helpende hand van Hoogstraten. Guri mocht ongehinderd op doel af en werkte koelbloedig af.

Wie gedacht had dat KV Oostende de thuisploeg verder bij de keel zou grijpen, kwam bedrogen uit. Hoogstraten voetbalde goed mee en het spel ging redelijk op en neer. Al bleven de kansen uit. Een kopbal van Soleymane Diomande was lang het enige wapenfeit van de club uit tweede amateur. Net voor het halfuur trof Sander Coopman raak, maar zijn doelpunt werd – terecht – afgekeurd wegens buitenspel. De bezoekers hadden wel meer last van de buitenspelval. Zes minuten voor het rustsignaal kapte Eloy Smet zich bij de thuisploeg mooi vrij, maar zijn schot vloog onbesuisd over.

Hoogstraten kwam gretig uit de kleedkamer na de rust en kreeg wat het zocht: een vroeg doelpunt. Een voorzet van Eloy Smet werd door Wim Bokila aan de tweede paal binnen­getrapt. Gert Verheyen zag het met lede ogen aan. Gelukkig schoten zijn spelers meteen wakker. De pas ingevallen Bjelica testte doelman Smet. Twee minuten later dook uitgerekend centrale verdediger Wout Faes op in de zone van de waarheid. Als een volleerde goalgetter zette hij zich knap door en liet Smet kansloos. KV Oostende rook bloed en bij een hoekschop toornde de boomlange Milovic ­boven iedereen uit. Met een stevige kopbal diepte hij de voorsprong van de West-Vlaamse eersteklasser uit en was de wedstrijd meteen gespeeld. Oostende controleerde en Hoogstraten had zijn pijlen verschoten.