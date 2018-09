Lokeren bekert voort na doelpuntenkermis

Lokeren heeft zich geplaatst voor de volgende ronde in de Croky Cup na een ruime zege op het veld van Olympic Charleroi: 2-5.

Trainer Maes trad voor het eerst aan in een 3-4-3-formatie, met De Ridder en Cevallos in de rug van spits Saroka. Na een halfuur stonden de Oost-Vlamingen al op een geruststellende 0-3-voorsprong. Nadien namen de bezoekers wat gas terug, en dat brak hen zuur op, want met de rust in zicht besloot Skulason Charleroi een handje te helpen met een te korte terugspeelbal op Verhulst. Somé profiteerde. Verhulst werd geblesseerd nog vervangen.