KV Mechelen knikkert Antwerp uit de beker in sfeervolle cupmatch

Twee keer verliezen in vijf dagen. Antwerp staat weer met de voetjes op de grond. Met een weliswaar experimenteel elftal ging de Great Old met 3-1 onderuit op het veld van KV Mechelen in de 16e finales van de Beker van België. Een verdiende overwinning voor een gretig en goed KV Mechelen.

Hoe de wereld er in één week tijd toch helemaal anders kan uitzien. Een week geleden stond KV Mechelen nog op een gedeelde laatste plaats in 1B. Afgelopen weekend werd er gewonnen van leider Westerlo en nu pakte Malinwa de scalp van Antwerp. Hoezo, een gemiste start?

Hoe de wereld er in één week tijd toch helemaal anders kan uit zien (bis). Een week geleden had heel België de mond vol over Antwerp als dé revelatie van eerste klasse. Zeven wedstrijden op rij ongeslagen en een derde plaats rechtvaardigden al die lof. Maar met de eerste competitienederlaag tegen Sint-Truiden en de bekeruitschakeling tegen KV Mechelen staat iedereen op de Bosuil weer met beide voeten op de grond.

Antwerp was Antwerp niet. Zat het verlies tegen STVV nog te vers in het geheugen? Of speelden de zeven wissels in de basiself de ploeg parten? Dat laatste zal er zeker wat mee te maken hebben. Een onuitgegeven centraal duo – Seck zat zelfs nog geen enkele keer in de wedstrijdselectie dit seizoen –, met Opare een rechtsachter die al niet overliep van het zelfvertrouwen op de linksachterpositie en voor het eerst in twee seizoenen vier voetballende middenvelders (Nazaryna, Govea, Refaelov, Hairemans). Het was misschien van het goede te veel.

Mbokani scoort

Nochtans, bij KV Mechelen stonden er ook zes nieuwe jongens tussen de lijnen ten opzichte van de overwinning tegen Westerlo in het weekend. Maar toch klopte het plannetje van Wouter Vrancken. Het middenveld met De Witte en Van Damme hield de boel goed gesloten. De twee Mechelse beren overtroefden de voetballers op het Antwerpse middenveld. En aanvallend kwam Mechelen er het best uit. Tim Matthys mocht nog eens meedoen en speelde een goede partij. Malinwa kwam dan ook verdiend op voorsprong. Op een vrijschop kreeg Seth De Witte te veel vrijheid: 1-0.

De creatievelingen van Antwerpen zaten in de tang. Maar Antwerp heeft intussen wel enkele spelers die met één enkele klasseflits het verschil kunnen maken. Collectief was Mechelen dan wel beter. Zo’n klasseflits zorgde wel voor de 1-1. Refaelov en Mbokani kregen allebei een half metertje ruimte en plots was die gelijkmaker voor Antwerp daar. Een doelpunt dankzij de pure individuele klasse van Antwerp. Mbokani had tot op dat moment amper een bal geraakt, maar aan dat doelpunt zag je wel dat hij nog steeds een neus voor goals heeft.

KV Mechelen was even onder de indruk van de gelijkmaker en er kwamen wat gaten in het pantser. Refaelov kreeg wat meer ruimte en plots was Antwerp gevaarlijker. KV Mechelen was blij met het rustsignaal. En nog blijer met het snelle doelpunt na de pauze. Van Damme mocht de bal achter de verdediging van Antwerp droppen, Engvall kreeg te veel tijd en kon zo de 2-1 scoren.

Een nieuwe achterstand voor Antwerp, maar opnieuw zorgde dit ervoor dat de Great Old de druk opvoerde. Rodrigues bracht wat schwung in de ploeg en met de inbreng van Bolingi stonden er in het laatste halfuur zelfs drie diepe spitsen op het veld. Met ook nog Owusu en Mbokani, die meer en meer in het spel betrokken raakte. Antwerp domineerde de tweede helft, maar tot echt grote kansen leidde dat niet. Meer zelfs, het was KV Mechelen dat er nog 3-1 van maakte via Joachim Van Damme.