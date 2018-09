Limbombe redt ziek AA Gent van blamage tegen amateurs van Virton

AA Gent bengelde in Virton aan de rand van de uitschakeling, maar slachtte in de slotfase een moegestreden thuisploeg alsnog af (2-4). Een blamage werd vermeden, maar de vaststelling dat dit Gent ziek is, bleef overeind. Trainer Yves Vanderhaeghe vecht van wedstrijd tot wedstrijd om het vertrouwen van het bestuur, deze prestatie zal hem niet geholpen hebben.

Akkoord, AA Gent trad aan met een gedeeltelijke noodploeg. Akkoord, bij Virton loopt er meer kwaliteit rond dan je van een club uit eerste amateur kan verwachten, maar de prestatie gedurende driekwart van de match was ontluisterend. Trainer Yves Vanderhaeghe vermeed met de kwalificatie een nekschot in Virton, maar dit zal het twijfelde bestuur niet op andere gedachten gebracht hebben.

AA Gent begon zijn opdracht in Virton zonder de licht geblesseerden Kalinic, Bronn en Andrijasevic, drie spelers die tegen Club Brugge nog aan de aftrap stonden. Coosemans was ziek. Souquet bleef logischerwijs aan de kant, tegen Club Brugge bleek dat hij fysiek niet klaar is. Maar omdat ook Bronn er niet bij was, moest Rosted depanneren als rechtsback. Geen ideale situatie tegen de ploeg uit eerste amateur met vijf spelers met ervaring op het hoogste niveau aan de aftrap. Virton is in handen van de ambitieuze Luxemburgse miljonair en sportliefhebber Flavio Becca, die ooit met Leopard Trek de beste wielerploeg ter wereld wilde bouwen en met zijn andere voetbalclub, het Luxemburgse Dudelange, nu Europees speelt.

De Buffalo’s namen een droomstart. Op aangeven van de nieuwe linksbuiten Azango scoorde Awoniyi zijn tweede treffer voor AA Gent.

Het ideale scenario om Virton helemaal dood te knijpen. Je voelde dat de thuisploeg moeite had als ze onder druk werd gezet. Ze trapten ballen wild weg en als de Buffalo’s de bal rond speelden, was die ongrijpbaar. Maar AA Gent slaagde er niet in om iets met die gedroomde uitganspositie te doen. Dompé stond op rechts te zwemmen. In plaats van de ruimtes in te duiken of gepast naar binnen te komen, liep hij voortdurend de oprukkende gelegenheidsrechtsachter Sigurd Rosted voor de voeten. De Vanderhaeghe keek het geknoei van de Fransman 54 minuten aan. Op links was Azango nog zoekende. Awoniyi bewoog veel en dook in de ruimtes, maar was daardoor te vaak weg uit de zestien. Chakvetadze liep ergens tussen de linksbuiten en de tien, hij kwam weinig in het spel voor. Het was chaos voorin. De defensie en het middenveld speelden de bal dan maar onderling rond. De minuten tikten weg, er was geen enkele dreiging en Virton bleef makkelijk overeind.

Eén voorzet was genoeg om de thuisploeg te doen opveren. Nog voor het halfuur kwam Guillaume François inlopen op een voorzet van Joachim: 1-1. Derijck durfde met zijn gezicht naar doel de bal niet met het hoofd te beroeren, de Gentse defensie liet zich verrassen.

Virton vatte moed, de 4.500 thuissupporters zetten zich achter de ploeg. Gent moest zowaar wijken. Het was al blij dat het de rust wat kon herstellen en zonder meer averij de pauze haalde.

Ook na rust slaagde AA Gent er niet in om te reageren. Meer zelfs, iets voorbij het uur rukte Joachim zich los bij Derijck na een voorzet van Lauriente vanaf links: 1-2.

Chakvetadze liet een minuut later de kans op de gelijkmaker liggen. Hij kreeg de kans om aan te leggen in de zestien, maar trapte wild naast en over.

AA Gent bracht veel te weinig en bengelde aan de rand van de uitschakeling. Het laatste kwartier was al ingegaan toen invaller Limbombe de gelijkmaker tegen de netten trapte. Chakvetadze had de bal laag voorgezet na een individuele actie. Virton betaalde nu de tol al het enthousiasme dat ze in hun spel hadden gelegd. De thuisploeg kon de ruimtes steeds moeilijker belopen. AA Gent slaagde er nog net in de verlengingen te vermijden. Awoniyi mocht een minuut voor tijd ongehinderd de 2-3 in doel koppen op voorzet van Limbome. En de ex-speler van Antwerp zette in de blessuretijd zelf de kroon op het werk met een heerlijk geplaatst schot: 2-4.

***

Virton 2

AA Gent 4

Scheidsrechter: Smet

Toeschouwers: 4709

Doelpunten: 3’ Awoniyi 0-1, 28’ François 1-1, 63’ Joachim 2-1, 78’ Limbombe 2-2, 89’ Awoniyi, 90’ Limbombe

Virton: Moris, Vumbi, Lecomte, François, Fall, Holter (90’ Prud’homme), Fadhloun, Cordaro (78’ Lavie), Lauriente (72’ Grain), Nadeau en Joachim

AA Gent: Thoelen, Rosted, Derijck, Plastun, Asare, Odjidja, Chakvetadze Verstraete, Dompé (54’ Limbombe), Awoniyi en Azango (69’ David)

Gele kaarten: 51’ Nadeau, 71’ Verstraete

Rode kaarten: .