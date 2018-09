Beerschot-Wilrijk neemt (beetje) revanche en schakelt Cercle Brugge uit in de beker

Beerschot heeft dan toch een beetje revanche kunnen nemen voor het fatale verlies van zes maanden geleden in de finalematch tegen Cercle.Met tien man ontsnapte het gisteren alsnog aan verlengingen na een late goal van invaller Hoffer: 1-2.

Cercle en Beerschot. Echt goed komt het allicht nooit meer tussen die twee sinds die historische 10de maart van dit jaar. Een omstreden strafschop in de toegevoegde tijd van de finalematch in 1B bracht toen Cercle en niet Beerschot terug naar 1A. Ook de relletjes na de wedstrijd bleven toen lang nazinderen en menig Beerschot-fan zwoer nooit nog een stap in Jan Breydel te zetten bij een thuismatch van dat dekselse Cercle. Toch keerden gisteren ruim 300 Beerschot-fans terug naar de plaats des onheils.Ze zagen hun ploeg eindelijk weer voetballen in het concept waar Marc Brys twee jaar lang zoveel success mee had geboekt. Na een paar goede gesprekken kon de onder druk staande Stijn Vreven toch overhaald worden om terug te grijpen naar de uitvoerders van het successysteem van zijn voorganger. Dat lukte aanvankelijk goed tegen een allegaartje van Cercle waarin nog slechts twee starters (Ueda en Omolo) van vorige zondag tegen Genk er weer bij waren. Het blijft een waarheid als een koe dat de beker de kortste weg naar Europa is, maar dat hebben al die trainers dan toch blijkbaar anders begrepen. Zo'n B - of in het geval van Cercle zelfs C of D-ploeg opstellen blijft een risico. Dat bleek gisteren nogmaals toen Noubissi, zo'n spits die elke bal die voor zijn voeten komt, naar doel trapt, uit het niets Beerschop op voorsprong trapte. Gelukkig maakte de nieuwe, ervaren spits Serge Gakpé dat goed door van uit een moeilijke hoek met zijn linker heel mooi de bal in de cruising te krullen. Toch had Beerschot met een voorsprong kunnen gaan rusten. Van Damme sprong echter wat wild in het pak, kreeg geel en een penalty tegen. Alexander Maes achter de bal maar Van Damme kon de strafschop redden met de voet.

DEBUUT VAN HAZARD

In de tweede helft kon De Belder Cercle op voorsprong brengen maar besloot voorlangs. Op het uur mocht hij naar de kant voor Bruno maar het meeste applaus was er voor het debuut van Kylian Hazard, die Gakpé kwam aflossen. Allemaal vergeefse moeite want Cercle bracht er nog weinig van terecht en Beerschot eiste zelfs het balbezit op. De Mannekens moesten in de slotfase wel met tien verder na het tweede geel van Prychynenko. Maar Cercle met elf tegen tegen tien is nooit een voltreffer. Het bleek al eens in augustus op Antwerp en gisteren tegen die andere Antwerpse ploeg. Op een corner van Vancamp kon de ingevallen Hoffer Beerschot op de valreep alsnog naar de pot met de zestien overlevers trappen.

Cercle Brugge 1- Beerschot 2

Scheidsrechter: Bart Vertenten

Toeschouwers: 2.000

Doelpunten: 12’ Noubissi 1-0, 26’ Gakpé 1-1, 88’ Hoffer 1-2

Cercle Brugge: Van Damme, Vitinho, Ueda, Delacourt, Omar, Omolo (83” Lopez), Appin, Hoggas, Gakpé (62’ Hazard), Bongiovanni, De Belder (62’ Bruno)

Beerschot: Vanhamel, Dom, Prychynenko, Van Den Bergh, De Jonghe, Van Hyfte, Messoudi (66"Vancamp) , Maes, Vanzeir, (55’ Tissoudali) Noubissi (78’ Hoffer), Brogno

Gele kaarten: 23” Prychynenko, 43’ Van Damme , 78’ Omolo, 86’ Lopez, 90’ Maes

Rode kaarten: 85’ Prychynenko (2 x geel)