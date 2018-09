Blamage voor bekerhouder Standard: Rouches onderuit tegen rode lantaarn uit eerste amateur

Wat een blamage. Een onwaarschijnlijk zwak Standard is gisteren op zeer pijnlijke wijze uitgeschakeld in zestiende finales van de Croky Cup. De ploeg van trainer Michel Preud’homme verloor in eigen huis met 1-2 van Knokke, de hekkensluiter in eerste amateur.

Na de een op negen in de competitie en de Europese pandoering tegen Sevilla kon Standard wel een makkelijke bekeroverwinning gebruiken. FC Knokke leek daarvoor het ideale slachtoffer. De West-Vlamingen hebben dan wel grote namen – de zonen van Dany Verlinden en Lorenzo Staelens stonden in de basis – maar ze zijn de rode lantaarn in eerste amateur. Ocharm één puntje na vier wedstrijden en in het weekend nog met 2-3 thuis verloren van Thes Sport.

Los van alle clichépraat mag je verwachten dat titelverdediger Standard deze ploeg wel even opzij zou zetten. Zelfs met een groot aantal wijzigingen in de ploeg. Michel Preud’homme moest door schorsingen en blessures liefst zeven spelers missen. Jean-François is net als vorig jaar de bekerkeeper bij de Luikenaars. Verder werd Milos Kosanovic zijn eerste minuten van dit seizoen gegund op de linksachter, bestond het centrale middenveld uit het duo Agbo-Cimirot, mocht de jonge Balikwisha starten en kreeg Orlando Sa de kans om zich uit zijn vormcrisis én doelpuntendroogte te voetballen.

Moeilijke eerste helft

Maar zoals je al eens hebt in de beker had de grote ploeg het knap lastig met de kleine. In een nog geen halfvol Sclessin begon Standard nog aardig. Met een kopkansje voor Sa en een goede opening van Kosanovic op Balikwisha. Daarna bakten de Rouches er niet veel meer van. Tuurlijk, kwamen er af en toe nog kansjes, daarvoor was het niveauverschil gewoon te groot. Zo wachtte Sa te lang toen hij alleen voor Verlinden kwam en mikte Kosanovic vlak voor rust een prima vrije trap rakelings naast. Maar de beste kans was voor de amateurs uit Knokke: Van de Velde haalde in één tijd uit op een afvallende bal. Gillet kon het schot maar net tegen de paal duwen.

Achterstand

Oké, aan de te vermijden tegengoal ontsnapt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, denk je dan. Met Carlinhos in de plaats van de onzichtbare Lestienne kon de titelverdediger vol goede moed naar voren. Niets bleek minder waar. Standard kwam zowaar op achterstand. Net als tegen Eupen en Sevilla na een korte na een lage voorzet. Dhondt zette Luyindama onder druk en de Congolees werkte onhandig in eigen doel. “Allez Michel, chante avec nous”, klonk het vanuit het bezoekersvak.

Het bleef niet lang 0-1. Standard zette de scheve situatie meteen recht via een strafschop in cadeauverpakking. Vanraefelghem maakte hands op een schot van Carlinhos. Sa zette de elfmeter om, maar durfde amper te juichen. Terecht.

Luyindama klungelt

Ondanks die tegengoal bleven ze er bij Knokke in geloven. De bezoekers voelden ook wel dat tegen dit Standard iets te halen viel. Helemaal toen Luyindama in de 72ste minuut aan het klungelen sloeg. De centrumverdediger ging onder een voorzet door, Dhondt was er als de kippen bij om de 1-2 binnen te schieten en Sclessin in rouw te dompelen. Gefluit was de Rouches hun deel.

En natuurlijk werd het vervolgens pompen en verzuipen voor Knokke. Natuurlijk kreeg Standard nog kansen. Doelman Justin Verlinden, opgeleid bij Standard, pakte een paar keer uit met een schitterende parade. Cimirot schoot in de slotseconden nog voorlangs. Knokke hield stand. Het laatste fluitsignaal van Verboomen volgde. 1-2 stond er op het scorebord. En het Luikse publiek? Dat zong “bougez vos couilles”.