Union plaatst zich als laatste voor kwartfinales in Beker van België, amateurs van Knokke strijdend ten onder

Na Deinze en Mandel verdween met Knokke de derde en laatste amateurploeg uit de Beker van België. Met opgeheven hoofd want de kustploeg maakte het Union uit 1B knap lastig: 3-2. In de kwartfinales krijgen de Brusselaars KRC Genk op bezoek.

Youssoufou Niakaté, eind september goed voor drie goals tegen Anderlecht, ontbrak omdat hij naar verluidt met de darmen sukkelde. Selemani, het andere goudhaantje was geschorst. Ook Perdichizzi en Morren kregen tegen de Knokse amateurs die Standard uit de beker kieperden. Een verwittigd man is er dan twee waard en Union gaf meteen plankgas. Justin Verlinden, de zoon van Club-icoon Dany, stopte de knal van Bouekou. De uithaal van Ferber leverde wel de openingsgoal op in het sfeervolle en aardig gevulde Dudenpark.

Knokke, nochtans stijf onderaan in eerste amateur, bleek niet onder de indruk en voetbalde goed mee over de flanken. Alessio Staelens, de topscorer en zoon van de nieuwe trainer Lorenzo, kreeg zelfs de kans op de gelijkmaker maar mikte naast. Saussez had nadien zijn handen vol aan de pogingen van Vandewalle en Vanfleteren.

Controversiële gelijkmaker

Terwijl Union zich al opmaakte voor de rust, sloeg Knokke toch nog toe. Met een vreemde goal kwam de kustploeg langszij. De vlag van de assistenten ging omhoog, het defensieve compartiment van Union bleef staan maar Dhondt mocht rustig afleggen voor Vandewalle die Knokke weer in de match bracht: 1-1.

Foto: BELGA

Twee keer Tau

Na de rust vuurwerk en bengaals vuur boven het stadion maar ook op het veld waar Tau het stadion nog meer in vuur en vlam zette. Bij Knokke ging achterin het licht een paar keer uit en Tau profiteerde er twee keer genadeloos van: 3-1. Knokke kreeg weer even hoop toen Union met tien man verder moest na het tweede geel voor Mehlem.

Blunder maakt het nog spannend

Lorenzo Staelens gooide in het slot nog zijn tactisch vernuft in de strijd en Saussez hielp een handje door de voorzet van de ingevallen Andries door zijn handen te laten glippen: 3-2.

Gelukkig voor Union kon Saussez even later een gedevieerde kopbal wel nog in corner duwen en verlengingen voorkomen.

Uitslagen achtste finales:

AA Gent - Beerschot Wilrijk 3-0

Kortrijk - Zulte Waregem 1-0

Moeskroen - Oostende 3-3 (4/5)

Deinze (Am1) - Eupen 1-3

Sint-Truiden - Mandel United (Am2) 3-2

KV Mechelen (1B) - Lokeren 2-0

Charleroi - Genk 1-3

Union Sint-Gillis (1B) - Knokke (Am1) 3-2

Programma kwartfinales (18-20 december):

KV Mechelen (1B) - KV Kortrijk

Sint-Truiden - AA Gent

Eupen - Oostende

Union Sint-Gillis (1B) - Genk