Genk moet helft bibberen tegen Charleroi, maar mag nu al dromen van de dubbel

Genk laat geen kruimels liggen voor de tegenstanders. Het bekert verder na zeker niet zijn beste match dit seizoen. Charleroi kon vooral na rust geen vuist meer maken tegen de competitieleider, die uiteindelijk overtuigend won: 1-3.

Objectif Coupe, our dream. De supporters van Charleroi maakten voor de aftrap duidelijk dat de beker niet zomaar een toernooitje is voor de Zebra’s. Geen lauwe opkomst ook in het Stade du Pays de Charleroi: Genk had 1.200 supporters mee.

Philippe Clement wisselde maar liefst vijf spelers in vergelijking met de gewonnen match op Anderlecht. Het drukke programma weegt op de Genkse kern en met Nastic, Paintsil, Seck, Heynen en Gano in de plaats van Uronen, Trossard, Pozuelo, Berge en Samatta hoopte de Genk-coach zijn ploeg voldoende fris aan de aftrap te brengen. Bij Charleroi hadden ze een dag meer rust gehad en hebben ze van de beker een hoofddoel gemaakt. Enkel David Henen kwam in de ploeg ten koste van Massimo Bruno, die nochtans sterk speelde tegen Cercle Brugge afgelopen weekend.

Sinterklaas Nastic

Beide ploegen gooiden meteen hun troeven op tafel. Osimhen schoot na vier minuten over en een minuut later was er een goeie voetveeg van Penneteau nodig om Genk van de openingstreffer te houden na een mooie een-twee tussen Paintsil en Malinovskyi. Genk kwam wel – ondanks de halve ‘B-ploeg’ – steeds beter in de wedstrijd. Gano won elk duel en kreeg twee goeie kopkansen. Vooral met de tweede had de boomlange aanvaller beter moeten doen.

Dan was Charleroi efficiënter. Nastic trapte een gat in de lucht – Sinterklaas moet trots hebben toegekeken – na een voorzet van Willems. Gholizadeh nam het cadeautje in dank aan: 1-0. Plots sloeg de vertwijfeling op het Genkse middenveld toe. Met alle respect voor Seck, maar hij kan een Berge of Pozuelo niet doen vergeten.

Bij de rust greep Clement in: Uronen mocht de flaterende Nastic komen vervangen. Penneteau kreeg de bal na een hoekschop niet goed weggewerkt en uitgerekend Sebastien Dewaest trapte Genk op 1-1. De fans van zijn huidige ploeg juichten, die van zijn oude ploeg floten, zoals ze het al een hele match deden als de centrale verdediger aan de bal kwam.

En plots geloofde Genk er opnieuw in. Malinovskyi trapte een vrije schop maar net naast en Ndongala deed hetzelfde na een voorzet van Gano. Charleroi kwam niet meer in de wedstrijd en toen de Carolo’s een ingestudeerde vrije trap vakkundig de nek omwrongen, kon Genk counteren. Ndongala gaf de bal op het perfecte moment aan de meegespurte Maehle en die liet Penneteau kansloos: 1-2. Met nog een kwartier te gaan gooide Mazzu Perbet en Nurio in de strijd, maar die eerste treuzelde in het slot te lang om een nochtans uitstekende kans af te werken.

Zwart beest

In de allerlaatste seconden bekroonde Gano zijn sterke partij nog met de 1-3. Voor de derde keer in vier jaar eindigt het bekeravontuur van de Carolo’s tegen Genk: het zwarte beest van het Zwarte Land dus. Genk bekert verdiend verder en kan stiekem al dromen van de dubbel.