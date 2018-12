KV Oostende heeft penalty’s nodig na 75 minuten tegen 10 man van Moeskroen

120 minuten, vier wissels, drie goals en zes strafschoppen had KV Oostende nodig op het veld van Moeskroen. De kustjongens speelden zich zwaar in de problemen, maar vermeden na een zenuwslopende strafschoppenreeks alsnog een afgang. Een strijdlustig Moeskroen kan zich volledig richten op het behoud.

Plots stonden ze daar, met die vroege voorsprong. Moest coach Stork nu lachen of huilen? Hij had aangegeven dat de beker – gezien de precaire situatie van zijn ploeg in de competitie – absoluut geen prioriteit was. Maar Boya lanceerde op het kwartier een kanonskogel over Dutoit vanop pakweg 30 meter, Moeskroen zowaar op 1-0. Ook Verheyen zuchtte eens. Hij had acht wijzigingen doorgevoerd, maar KV Oostende wou door het grijze seizoen in de eigen competitie wél iets van het bekeravontuur maken. Toch was de kustploeg opnieuw slap begonnen.

Na dat slechte begin had KVO zich traditioneel wel herpakt. Sakala krulde de bal na de eerste vloeiende Oostendse aanval vanop rechts nog op de lat, maar het was net als afgelopen weekend Boonen die Oostende langszij bracht, met het hoofd op aangeven van Bataille. Al had Oostende op dat moment eigenlijk al 2-0 achter kunnen staan. Eerder had Dutoit Sarmiento aan het wankelen gebracht in de zestien, maar Laforge gaf geen kik.

Moeskroen besloot KVO tijdens de tweede helft aanvankelijk te helpen met de bekerdroom. Na amper drie minuten ging Diedhiou aan Guri hangen en Laforge stuurde de verdediger prompt weg. Maar ook met tien man bleef de tweede helft nog een 20-tal minuten verrassend evenwichtig, tot Oostende Moeskroen dan toch tegen het eigen doel plakte tijdens het begin van een dol slotkwartier. De thuisploeg leek te bezwijken toen Guri de 1-2 binnenkopte, maar amper een minuut later hing Mbombo de bordjes al in evenwicht na een misverstand tussen Dutoit en zijn verdediging: verlengingen. En daar zorgde een Belgische primeur meteen ook bijna voor de kwalificatie voor Oostende. Verheyen maakte gebruikt van zijn vierde wisselspeler, een regel die dit seizoen werd ingevoerd. En die ingreep loonde, want Zivkovic schoof zijn eerste kans proper onder Werner. Moeskroen weigerde te kraken en gebruikte ook nog een vierde wissel, en het was Leye die diep in de tweede verlengingen op vrije trap alsnog 3-3 scoorde en zijn ploeg naar strafschoppen sleepte. Daar trapte Marquet uiteindelijk via de lat de beslissende strafschop binnen.