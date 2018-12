Na Antwerp pakt KV Mechelen opnieuw scalp van eersteklasser in de beker

KV Mechelen stunt in de beker (bis). Nadat het eerst al Antwerp uitschakelde, ging nu Sporting Lokeren voor de bijl. KV Mechelen is zo al dertien wedstrijden op rij ongeslagen. Met dank aan oude glorie Igor De Camargo, jong veulen Gustav Engvall en supersub Clement Tainmont. En Lokeren, dat blijft op deze manier in het sukkelstraatje.

De geschiedenis herhaalt zich. In het seizoen 2006-2007 stootte KV Mechelen als tweedeklasser door tot de kwart­finales van de beker van België. Later dat seizoen promoveerde Malinwa ook naar eerste klasse. Dat eerste is nu al gelukt. Of dat laatste ook geregeld wordt, hangt af van de rechtsgang en het vervolg van het seizoen in 1B. Sportief staat het er in ieder geval goed voor. En deze ­bekeroverwinning is alvast een hoopgevende parallel voor de Mechelaars.

Daar sta je dan als Lokeren. Op een gedeelde laatste plaats in de Jupiler Pro League met 11 punten en nu ook uit de ­beker gekieperd door een tweedeklasser. Nu is het de vraag of ze dat echt erg vinden op Daknam. De jongens van Trond Sollied hebben momenteel wel andere katjes te geselen. Maar goed voor het vertrouwen kan dit niet zijn.

75 minuten lang was dit zo’n typische wedstrijd die een doelpunt nodig had om echt van start te kunnen gaan. Het tempo lag te laag, er waren weinig kansen en van een intense cupmatch was allerminst sprake. Tot KV Mechelen-trainer Wouter Vrancken besliste om er twee frisse aanvallende krachten in te gooien. Eerst Igor De Camargo, wat later Clement Tainmont. Het zorgde ervoor dat de druk van KV Mechelen toenam. Lokeren speelde tot dan al niet geïnspireerd, maar plots vonden de verdedigers er niets beters op dan de ballen lukraak weg te schieten. De Waaslanders kwamen zo nog maar amper uit de omknelling. En dat resulteerde in twee Mechelse doelpunten. Allebei geïnspireerd door de invallers. Eerst zette Tainmont een aanval op die resulteerde in de ­bevrijdende 1-0 van Engvall en wat ­later was het De Camargo zelf die er met een loeier 2-0 van maakte.

Wie was de eersteklasser?

In drie minuten was de wedstrijd gespeeld. Een wedstrijd die tot dan maar weinig om het lijf had. Lokeren leunde achteruit en zette amper druk. KV Mechelen had wel balbezit, maar vond moeilijk openingen. Toch domineerde de thuisploeg de partij. Als er een buitenlander in het stadion gevraagd zou worden wie eigenlijk de eersteklasser was, hij had KV Mechelen als antwoord gegeven. De grootste kans voor rust was dan ook voor Mechelen toen Van Damme vanop 25 meter de bal op de volley nam, maar een sterk keepende Ortwin De Wolf voorkwam het doelpunt. Lokeren was slechts één keer ­gevaarlijk voor rust. De kopbal van Deschacht werd voor de lijn gekeerd door Lemoine.

Na de pauze leek het even of er beterschap op komst was. Aan beide kanten moesten de doelmannen hun kunnen tonen. Eerst was De Wolf alert op een bijna-owngoal van Diaby en even later pakte Verrips uit met een goede save op een schot van Tirpan. Verrips had wat later bijstand nodig van Cocalic toen hij een schot van Marecek niet onder controle kreeg. Maar het was wachten tot het diepe slot vooraleer er echt iets opwindends te zien was.