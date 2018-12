Eupen haalt het met versterkte B-ploeg van amateurs uit Deinze

Eersteklasser Eupen koos tegen Deinze, de nummer twee uit de eerste amateurklasse, voor een versterkte B-ploeg. Er stond met Bushiri slechts één speler aan de aftrap van de ploeg die vorige zondag van RS Waasland-Beveren had gewonnen.

De wedstrijd begon veelbelovend met drie doelpunten in tien minuten tijd. Bouchiri trapte een slecht weggewerkte hoekschop van Milicevic in doel. Vijf minuten later kon Mulumba een hoekschop van Milicevic ongehinderd voorbij doelman Vandenberghe trappen.

De reactie van Deinze bleef niet lang uit. Mertens scoorde in de rebound na een van Challouk afgeblokt schot.

Tien man

De tweede helft begon veelbelovend voor Eupen. Boone kopte een voorzet van Laurent in eigen doel.

Drie minuten later werden de bezoekers door een tweede gele kaart voor Mulumba tot tien herleid. Deinze dreigde nog via Challouk en Van Walle, maar Eupen bleef relatief makkelijk overeind.