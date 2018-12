AA Gent heeft geen kind aan Beerschot Wilrijk in Croky Cup

AA Gent heeft zich dinsdagavond makkelijk geplaatst voor de kwartfinales van de Crocky Cup. De Buffalo’s haalden het in eigen huis met 3-0 van de gehavende tweedeklasser Beerschot Wilrijk.

Yaremchuk liet aanvankelijk een grote kans onbenut, maar iets voorbij het kwartier schoot hij wel raak: 1-0. Beerschot Wilrijk kwam amper in het stuk voor, maar iets na het halfuur leek het toch gelijk te maken. Hoffer pakte het leer heerlijk op de slof en liet Kalinic kansloos, maar scheidsrechter Boterberg keurde het doelpunt af voor een fout van Noubissi.

Op slag van rust volgde een nieuwe opdoffer voor de ploeg van Stijn Vreven. Bourdin tackelde domweg naast de bal, Rosted nam het geschenk met beide handen aan en maakte er 2-0 van. Gent zag Asare wel al geblesseerd uitvallen.

Dominant voor rust, controlerend na de pauze. Gent kende al bij al weinig problemen met Beerschot Wilrijk. Na de pauze had Gent meer moeite met de Ratten van ‘t Kiel, maar veel kansen gaf het niet weg. Na de rode kaart van Noubissi was het Kielse kalf volledig verdronken, in de slotfase plaatste Chakvetadze het orgelpunt met de 3-0.

Eerder op de avond plaatste ook KV Kortrijk zich voor de kwartfinales van de Croky Cup door met 1-0 te winnen van Zulte Waregem (lees het verslag hier).

Woensdagavond worden vijf andere achtste finales afgewerkt, met vooral Charleroi-Genk als blikvanger. Donderdag strijden Union en Knokke, de killers van respectievelijk Anderlecht en bekerhouder Standard, in het Dudenpark om de laatste plaats in de kwartfinales. .