STVV bekert voort maar amateurs van Mandel hielden het 93 minuten spannend

Geen tweede opeenvolgende bekerstunt van de West-Vlaamse tweede amateurclub Mandel United, het was STVV dat zich plaatste voor de kwartfinales in de Croky Cup. De killers van Waasland Beveren hielden 1 uur stand op Stayen. De Norre brak de ban maar vanop de stip hield Mandel er 93 minuten lang de spanning in.

De Izegemse spelersbus reed al om 18.20 uur de parking van Stayen op. Geen last van de avondspits dus en de koude pasta aan boord konden de amateur-voetballers rustig naar binnen werken. Ze keken zich de ogen uit toen ze de kleedkamer van Stayen zagen en tegen half 7 verschenen al de eerste filmpjes op de sociale media. Eén keer op het kunstgras viel al die be-en verwondering snel weg.

Opvallend: trainer Lieven Gevaert liet met De Oliveira, Pyck en Clyncke drie vaste waarden op de bank. Evenveel als Marc Brys die De Sart, Texeira en Asamoah rust gaf.

Het blijft een speciale bedoening dat bekervoetbal. Volk komt er sowieso niet op af, ook Stayen was akelig leeg en op het veld een verwoed naar openingen zoekende eersteklasser. Boli en Kamada probeerden wel een paar dingen maar veel leverde het allemaal niet op. Mandel hield veel volk achter de bal en kreeg zowaar zelfs de beste kans van de eerste helft. De vrijschop van de Franse middenvelder Lorthiois werd afgeblokt tot in de voeten van spits Janis Coppin, die zo verbaasd was over de kans dat hij knullig naast besloot. Mandel, leider in tweede amateur, gaf met vijf man achterin, weinig weg. Ook met De Sart na de rust op de plaats van De Petter kon STVV niet direct voor verbetering zorgen. Het was wachten op een foutje bij de verdienstelijke amateurs. Kamada raapte het steekje van de jongste speler op het veld, de 19-jarige Van Marcke, op en de goed ingelopen De Norre mikte de bal in het dak van het doel.

Bezus haalde in deze Croky Cup wedstrijd niet zijn niveau van de JP-league en mocht naar de kant voor de ervaren Ceballos.Boli besefte dat hij de match maar beter kon beslissen maar besloot nipt naast . STVV kwam goed weg toen de vrijstaande Clyncke in de handen van Steppe kopte. Sint-Truiden bleef met vuur spelen en de pas ingevallen Acolatse haakte Pyck en de Braziliaan De Oliveira deed vanop de stip alles weer herbeginnen. Acolatse maakte zijn fout echter weer goed toen Laleman zijn knal niet onder controle kreeg en Boli in de rebound binnentikte. Het West-Vlaams protest voor buitenspel was terecht maar Kevin Van Damme, notabene een ref uit het nabij Izegem gelegen Rumbeke, had er (onterecht) geen oren naar. Kamada nam dan alle twijfel weg hoewel een slordig STVV bleef bibberen tot in de toegevoegde tijd want de prima ingevallen Pyck maakte er nog 3-2 van.

Sint-Truiden Mandel United 3- 2

Doelpunten: 59’ De Norre 1-0, 81’ De Oliveira (str.) 1-1, 83’ Bol 2-1, 85’ Kamada 3-1, 90’ Pyck 3-2