Drie rode kaarten en dol slotkwartier: spektakelstuk tussen AA Gent en Oostende in halve finale beker eindigt op 2-2

In de Croky Cup is’t ook plezant. Dat bewezen AA Gent en Oostende donderdagavond in hun heenmatch van de halve finales van de Belgische voetbalbeker. Een heus spektakelstuk in de Ghelamco Arena eindigde op 2-2. AA Gent speelde een uur met een man minder na directe rode kaarten voor Plastun (28e minuut) en Rosted (54e minuut), bij KV Oostende werd Aristote Nkaka (59e minuut) met twee gele kaarten van het veld gestuurd. De Buffalo’s kwamen twee keer op voorsprong dankzij goals Roman Yaremchuk en Dylan Bronn, maar de bezoekers maakten evenveel keer twee minuten later gelijk. De terugmatch in Oostende van volgende week ligt nog helemaal open. In de andere halve finale speelden KV Mechelen en Union gisteren 0-0 gelijk.

Van de hemel in de hel, op een voetbalveld is het een korte weg zonder vagevuur tussenin. AA Gent waande zich perfect op schema toen Yaremchuk iets over halfweg de eerste helft de 1-0 tegen de netten kopte op aangeven van Sorloth. De Noorse huurling van Crystal Palace mocht de helft van het doelpunt op zijn conto zetten. Hij hield De Bock aan de praat, zette hem op het verkeerde been zodat hij met zijn goeie linker kon voorzetten en leverde een perfecte assist af. De twee spitsen hebben elkaar gevonden, ze vierden het doelpunt door met de borst tegen elkaar te springen. In de Gentse kleedkamer werden al potjes rijstpap met gouden lepeltjes klaargezet.

Foto: BELGA

Maar Tom De Sutter stuurde de Buffalo’s van de hemel naar de hel. Drie minuten na de 1-0 maakte hij gelijk. De 33-jarige spits ging goed in duel met Bronn en strafte een ongelukkig foutje van Souquet -de Fransman liet de bal van de knie springen- genadeloos af. De Sutter zou de Buffalo’s twee minuten later helemaal naar de hel sturen door met een slimme loopactie de arme Plastun in de luren te leggen. De Sutter kruiste en de Oekraïner raakte hem als laatste man (licht) aan. De Sutter ging tegen de grond en Dierick twijfelde geen seconde toen hij naar zijn achterzak tastte: rood. Thorup bracht Rosted in en bleef met vier achteraan spelen. De Buffalo’s sleepten zich naar de rust.

Foto: BELGA

Ook doldwaze tweede helft

Gent-coach Jess Thorup haalde bij de rust David naar de kant en bracht Verstraete, Dejaegere ging op de tien spelen. AA Gent had bij de rust de koppen bij elkaar gestoken, maar het was zo’n avondje waarop niets te plannen viel. Na 53 minuten pakte AA Gent al een tweede rode kaart. Terwijl de bal buiten was, maakte Rosted een trappende beweging naar Coopman, die daarvoor rond de nek van Rosted had gehangen. Natrappen oordeelde Dierick. Sommigen zullen zeggen dat het een zwaar verdict was, maar dit was ook gewoonweg dom van Rosted. Nu leek het schip helemaal te zinken voor de Buffalo’s, maar vijf minuten later werd de rode kaart van Rosted geneutraliseerd omdat Nkaka zijn tweede geel pakte.

De Buffalo’s kropen helemaal uit de hel toen Bronn -alweer hij- in het laatste kwartier in twee tijden een vrije trap in doel poeierde: 2-1. De Ghelamco Arena verkeerde weer in hogere sferen dankzij reddende engel Bronn.

Maar De Bock stuurde de Buffalo’s toch weer terug de vlammen in met de 2-2. Het doelpunt was een gevolg van de man minder, want er was geen Buffalo om De Bock iets in de weg te leggen.

AA Gent, vooraf de favoriet in deze halve finale, moet volgende week woensdag vol aan de bak in Oostende. De Kustboys hebben een goeie uitgangspositie verworven. Bovendien mist AA Gent door schorsing twee centrale verdedigers: Plastun en Rosted. De Buffalo’s eindigden de match toch in de hel, vloeken mocht.