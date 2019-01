AA Gent plaatst zich na strafschoppen en knotsgekke bekeravond ten koste van KV Oostende voor finale van Croky Cup

AA Gent heeft zich ten koste van KV Oostende na een knotsgekke bekeravond geplaatst voor de finale van de Beker van België. Na 90 minuten stond het, net als in heenmatch, 2-2 dankzij twee late goals van de bezoekers. In de verlengingen werd niet gescoord en dus moesten strafschoppen voor de beslissing zorgen. Daarin miste elke ploeg twee keer, Vandendriessche miste vervolgens voor KVO en uiteindelijk trapte Bezus met het nodige geluk Gent dan toch nog naar de finale: 3-4… De Buffalo’s nemen het in die finale van de Croky Cup op 1 mei in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op tegen KV Mechelen.

Toegegeven: ondergetekende was twee weken geleden op Moeskroen-Oostende en zag het na die match best somber in voor KVO. Gent kloppen over twee wedstrijden en een tweede bekerfinale halen op drie jaar tijd? We geloofden het niet, maar Oostende strandde uiteindelijk op een zucht. Het zou nochtans verdiend geweest zijn. Ten eerste op basis van die prima wedstrijd vorige week in Gent, maar nog meer na de terugmatch gisteravond. Oostende speelde zonder discussie zijn beste 60 minuten van het seizoen. De ploeg van Thorup tekende voor de meest swingende start, KVO voor de meest efficiënte. Na amper 7 minuten was het de onvermijdelijke De Sutter die KVO op voorsprong bracht. Lombaerts kopte een corner door en De Sutter kwam als een stormram ingelopen om binnen te knikken. Dat de aanvaller al na een halfuur met een rugblessure van het veld leek voor Oostende een domper, maar zijn vervanger Sakala gaf zijn ploeg zelf geen kans om te gaan twijfelen. 39 seconden stond de Zambiaan op het veld toen met rechts de bal mooi voorbij een Kaminski krulde. Of die 2-0 verdiend was? Zeker. Zivkovic had daarvoor al twee levensgrote kansen gemist. Het leek bij momenten wel circus KVO – vlotjes van de ene trapeze naar de andere. Gent leek op zijn beurt klaar voor de leeuwen. De Buffalo’s probeerden wel te drukken, maar enkel Bezus kreeg net voor de rust een echte grote kans. Hij stootte op Dutoit.

KVO door krachten heen

De Buffalo’s hadden eigenlijk ook gewoon brute pech want in Oostende durfde men in december enkel dromen van zo’n prestatie. Vanlerberghe, Nouri, Dutoit: Oostendse uitblinkers op overschot gisteren. Dat het na de rust allemaal wat minder avontuurlijk en mooi oogde, was niet meer dan logisch. Oostende verloor met De Sutter zijn belangrijkste pion, Gent voerde op zijn beurt de druk nog op en ging met vier aanvallers spelen. Invaller David kwam beresterk in, ging handig tussen de lijnen lopen en deed de match persoonlijk kantelen. KVO probeerde stand te houden, maar in de 83ste minuut deelde Sorloth een eerste uppercut uit. In de 91ste minuut redde Bezus na onhoudbare Gentse aanvalsgolven alsnog verlengingen. De situatie zag er plots helemaal anders uit. KVO zat fysiek door zijn beste krachten en werd door Gent opgesloten in de eigen zestien alsof het een handbalwedstrijd betrof. Twee keer moest Dutoit de meubelen redden: op een verre poging van David en een kopbal van dichtbij van Sorloth. Tijdens de tweede verlenging pakte die laatste nog met een kanonskogel uit. Gescoord werd er niet meer, waardoor penalty’s een winnaar moesten aanduiden.

Bezus met geluk

Daarin kroonde Kaminski zich tot matchwinnaar door drie strafschoppen te pakken. Bezus trapte – met het nodige geluk – AA Gent naar de voetbalhemel. Het sloopwerk van Thorup bracht dus alsnog op: de Buffalo’s trekken voor het eerst sinds de gewonnen bekerfinale van 2010 nog eens naar de Heizel. De Deen kan op 1 mei al een beetje halfgod worden en Gent zijn eerste prijs sinds 2015 bezorgen.