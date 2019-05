Wat een stunt: KV Mechelen is te sterk voor AA Gent en pakt na de promotie ook de beker

KV Mechelen heeft het geflikt: de Kakkers mogen zichzelf voor de tweede keer in hun geschiedenis winnaars noemen van de Croky Cup. Na een spannende bekerfinale tegen AA Gent werd het 2-1 in het Koning Boudewijnstadion: Germán Mera zorgde in de tweede helft voor de beslissing. KV Mechelen is zo de eerste tweedeklasser sinds RRC Doornik in 1956 die de Belgische beker wint.

Weinigen hadden het verwacht, maar de zo geplaagde tweedeklasser Mechelen is de bekerwinnaar van 2019. Niet eens onverdiend, het haalde een 1-0 achterstand snel op en overleefde vol passie en strijd elke Gentse stormloop. AA Gent, dat zoveel meer moést, blijft beduusd achter en ziet zijn Europese kansen in rook opgaan. Maar of Malinwa nu Europa in mag, daar beslist de Geschillencommissie pas na 26 mei over.

Dan lag het tijdstip redelijk ongelukkig, zo middenin Play-off 1. Maar zo moet een bekerfinale er altijd uitzien: een zonnige namiddag in mei, het Koning Boudewijnstadion helemaal volgepakt met twee enthousiaste supporterslegioenen - links 21.000 mannen en vrouwen in een rood-gele zee, rechts idem in blauw-wit - en twee traditieclubs met het mes tussen de tanden.

Het was voor AA Gent van moeten, KV Mechelen wilde na alle miserie omtrent de matchfixing vooral Propere Tanden laten zien. Wat Mechelen boven het hoofd hangt - degradatie en bij winst in de beker een verbod Europa in te gaan - was nauwelijks te merken op de Heizelvlakte. Waar VAR Boucaut alvast zijn busje opzocht met een grote zak Croky-chips onder de arm, als dat maar goed afliep.

Het eerste kwartier van de match was minder leuk. Gent - met Kvilitaia en Dompé, Dejaegere bleef op de ban - en KV Mechelen met de verwachte elf startten afwachtend, aftastend vooral. Een intense studieronde aan traag tempo dus, waarin alleen een doorbraak van Tainmont en een schot van David voor opwinding zorgden. Maar stilaan legde Gent wel zijn wil op en vond het makkelijker Odjidja. De kans die de Gentse spelmaker al te onbesuisd over schoot was een goéie.

Doelpunt na doeltrap die er geen was

KV Mechelen antwoordde meteen met een knappe, verre vrijschop van Storm die via Kaminski in corner ging. Maar niet voor ref Lambrechts, en dat zou KV Mechelen zuur opbreken. Want een halve minuut later stond het aan de overkant 1-0. De schoten van Asare en Verstraete konden nog wel worden afgeblokt, die van Dompé niet. Meteen al de tweede bekerfinalegoal van de Fransman, die drie jaar geleden in het Koning Boudewijnstadion ook al scoorde voor Standard dat toen Club Brugge met 2-1 klopte.

Een fikse opsteker voor de Buffalo’s natuurlijk, en de goal die de match nodig had. Maar KV Mechelen liet dus wel degelijk zijn tanden zien: goed vijf minuten later pegelde Storm al de gelijkmaker binnen. De match was nu helemaal losgebroken en maakte nu wel de verwachtingen van vooraf waar, met eerst nog een zwaar schot van Sorloth en daarna alweer een prima uitbraak van Tainmont. Schoofs schoof diens teruglegger op Kaminski.

Malinwa zowaar op voorsprong

De tweedeklasser had zich in de eerste helft niet meteen minder getoond dan de PO1-ploeg, maar na de rust leek Gent te willen doorduwen. Een knokkend Mechelen gaf evenwel geen duimbreed toe en bleef slim schakelen, met een uitstekende kans voor Schoofs. Om even later zowaar op voorsprong te klimmen toen Mera voor een weifelende Kaminski een hoge vrijschop van Schoofs binnenkopte: 1-2.

Alle hens aan dek dus voor Gent: Thorup schakelde meteen over op drie man achterin en bracht met Dejaegere en Bezus meer dash in. Die laatste zonderde al snel met een heerlijke steekbal Odjidja af voor doelman Verrips, maar die redde met brio. Het was het begin van een Gentse stormloop vanjewelste maar er was geen doorkomen aan: elke Mechelaar gooide zich gewoon voor élke bal. En als het niet lukte, stond uitblinder Verrips pal: niet alleen zijn save op het schot van Bezus was geweldig.

In een zinderend slot probeerde Gent àlles maar de Mechelaars bleven met een bewonderswaardige passie overeind, invaller Tim Matthys liet zelfs nog de kans op 1-3 liggen. Gent moest het hoofd buigen. KV Mechelen pakt als tweedeklasser zijn tweede beker, na die van 1987. Malinwa is bovendien de eerste tweedeklasser die de beker wint sinds RRC Doornik in 1956. Van een verrassing gesproken. Maar een Europees ticket, dat hebben ze dus nog niet.

