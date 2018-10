Historisch: dwergstaat Gibraltar boekt zijn eerste competitieve zege ooit

Het is gebeurd, zou Erik Van Looy zeggen. Dwergstaat Gibraltar is sinds 24 mei 2013 officieel lid van de UEFA, maar kon sindsdien nog nooit een competitieve wedstrijd winnen. Tot vandaag. Het klopte in de Nations League het Armenië van sterspeler Henrikh Mkhitaryan met 0-1, dankzij een strafschop van Joseph Chipolina. De vreugde na affluiten was enorm.