Club-revelatie Danjuma debuteert bij Nederland in ruime zege tegen zwakke Duitsers

Nederland heeft zijn eerste zege geboekt in de Nations League. In de eigen Johan Cruijff Arena zette het een alweer zwak Duitsland opzij met een droge 3-0. Aanvoerder Virgil van Dijk opende voor de rust de score, in de slotfase maakten Memphis Depay en Wijnaldum het af op de tegenaanval. Voor Duitsland is het na het tegenvallende WK en het gelijkspel nog maar eens een ontgoochelend resultaat. Club Brugge-speler Arnaut Danjuma Groeneveld, voor het eerst bij de selectie, viel in de tweede helft in.