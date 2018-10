Engeland maakt voor de rust brandhout van Spanje maar moet toch nog bibberen in Nations League

Spanje is nog niet zeker van een plaats bij de laatste vier in de A-poule van de Nations League. De Spanjaarden liepen voor eigen publiek op een ferme gasbek geserveerd door Engeland (2-3).

Het uitgangspunt was nochtans glashelder voor de Spanjaarden. Na eerdere overwinningen tegen Kroatië (6-0) en in Engeland (1-2) zou een zege voor eigen publiek volstaan voor de eindzege in Groep 4 van de A-poule. Bondscoach Luis Enrique stuurde bijgevolg zijn min of meer sterkste elftal het veld op op het terrein van Betis Sevilla. Maar ook zijn collega Garreth Southgate had nog ambities en stuurde een ambitieus elftal het veld op. Een vliegende tackle van Erik Dier op Spaans kapitein Sergio Ramos onderstreepte de Engelse motivatie.

Raheem Sterling met de 0-1. Foto: Action Images via Reuters

En die motivatie werd al snel omgezet in concrete resultaten met drie Engelse goals, de ene nog mooier dan de andere. Vooral de openingstreffer van Sterling was een pareltje. Doelman Pickford verstuurde onder druk een diepe bal die via twee stationnetjes - Kane en Rashford - in de loop van Sterling werd gebracht. De spits van Manchester City liet David de Gea geen schijn van een kans met een heerlijke plaatsbal.

GOOAAL | Sterling opent de score in Sevilla na een geweldige counter van de Engelsen!



#SPAENG pic.twitter.com/PbtnufgmoO — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) October 15, 2018

Spanje probeerde meteen de bakens te verzetten maar liep daarbij tot twee keer toe op een dodelijke Engelse counter. Kinderlijk makkelijk trouwens hoe Kane eerst Rashford en daarna Sterling doelpunten twee en drie aanbood. De Spaanse defensie geloofde telkens in buitenspel maar beide goals werden terecht goedgekeurd. Nul-drie, we waren niet eens halfweg.

Het verwachte Spaanse offensief na de pauze kwam er ook en toen invaller Alcacer nog voor het uur de 1-3 tegen de touwen knikte, sloeg de vuur in de pan. Maar het Engelse elftal heeft het voorbije WK enorm veel aan maturiteit gewonnen en slaagde er, ondanks zeven minuten overspelen, alsnog in de zege over de streep te trekken zonder zelf al te veel schade op te lopen. Ook toen Sergio Ramos in blessuretijd de aansluitingstreffer tegen de touwen ramde, hielden de Engelsen het hoofd voldoende koel. De Spaanse remonte na het Russische debacle kreeg vanavond in Sevilla een flinke knauw, er ligt nog wel wat werk op de plank voor bondscoach Luis Enrique.