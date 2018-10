Alweer nederlaag voor de Mannschaft: Duits dramajaar blijft duren

11 op 33: het rapport van Duitsland in 2018 is bedroevend. Degradatie in de Nations League staat op til, een trainerswissel ook?

Tegen wereldkam­pioen Frankrijk zag het er eindelijk nog eens goed uit. In het Stade de France trapte Toni Kroos al na 14 minuten de 0-1 op het bord. Hij legde aan vanaf de stip na hands van Kimpembe en faalde niet, al zat doelman Lloris er nog met een handje bij.

In de ploeg van Joachim Löw stonden opvallend veel defensieve spelers en toch werd er best offensief gevoetbald. De Mannschaft leek zich wat te hebben herpakt na de 3-0-pandoering in Nederland. Maar het resultaat vasthouden? Neen, daar slaagden de Duitsers niet in.

Rond het uur ontbond Antoine Griezmann zijn duivels. Linksback Hernandez, zijn ploegmaat bij Atlético, zette snoeihard voor en de spits kopte heerlijk binnen.

Tien minuten voor tijd mocht ook hij aanleggen vanaf elf meter, na een (ingebeelde?) fout op Matuidi. Griezmann faalde niet, maakte zijn 26ste goal voor Les Bleus en maakte de Duitse crisis nog groter.

Nooit eerder verloor de Mannschaft zes keer in één jaar. 2018 was één grote ramp voor Löw en de zijnen. In november kan degradatie uit Divisie A van de Nations League volgen. Voor de bondscoach is het te hopen van niet.