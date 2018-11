Oranje is helemaal terug na winst tegen wereldkampioen Frankrijk, Duitsland degradeert

Een verrassend sterk Nederland heeft een verrassend teleurstellende wereldkampioen Frankrijk met 2-0 verslagen in Groep 1 van Divisie A in de UEFA Nations League. Daardoor degradeert Duitsland zowaar uit de hoogste divisie want voor wie als laatste eindigt in zijn Nations League-poule, volgt automatisch degradatie naar Divisie B.

Oranje nam een verschroeiende start met meteen een grote kans voor Wijnaldum, maar die trapte op Lloris. Ook Depay lag op de loer maar werd afgevlagd voor buitenspel. De wereldkampioen kon daar aanvankelijk amper iets tegenover stellen met enkel een schuchtere kopbal van Griezmann. De Nederlanders leken echter wat op hun adem te hebben getrapt en zo konden Les Blues toch weer wat in de wedstrijd komen: een knal van Pavard ging rakelings over het doel.

Toch was Oranje nog aan het feest in de eerste helft. Na miscommunicatie achterin bij Fransen knalde Babel van dichtbij op doel. Lloris redde kap maar Wijnaldum stond op de goede plaats om in de rebound de 1-0 tegen de touwen te jagen.

Ook na rust bleef Nederland de gevaarlijkste ploeg. Lloris wist wel raad met schoten van De Ligt en Babel, ook Dumfries botste van dichtbij op de Franse goalie. Deschamps greep in met de inbreng van Dembélé en Sissoko in de plaats van Giroud en Matuidi maar Lloris moest opnieuw uitpakken met een save op een vrije trap van Depay. Even later stelde Depay tot tweemaal toe de doelman van dichtbij nog maar eens op de proef maar die hield stand in een waar schietkraam.

Frankrijk stelde teleur maar dankzij Lloris bleef het verschil klein en werd het nog bibberen in de Rotterdamse Kuip. In het slot leek De Jong er nog 2-0 van te maken maar opnieuw Lloris lag in de weg. Uiteindelijk moest die zich toch nog een tweede keer gewonnen geven toen Depay er in de extra tijd met een Panenka vanop de stip alsnog 2-0 van maakte.

.@Memphis scoort met een Panenka!



Wat een einde van een schitterende avond voor Oranje in De Kuip! - #NEDFRA pic.twitter.com/qNQtzTWTWj — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 16 november 2018

Duitsland degradeert...

Door deze onverhoopte zege staat Nederland tweede in Groep 1, met één puntje minder maar ook een wedstrijd minder gespeeld dan leider Frankrijk. Voor Oranje volstaat dan een gelijkspel voor groepswinst en een plaats in de halve finales. Duitsland eindigt sowieso als laatste in de groep en de grote Mannschaft degradeert daardoor zowaar uit Divisie A...

Oranje kruipt uit diep dal

Sinds Ronald Koeman in februari overnam als bondscoach van Dick Advocaat, kruipt Oranje uit een diep dal met onder meer het missen van het WK. In acht interlands werd onder Koeman slechts twee keer verloren: 0-1 tegen Engeland (vriendschappelijk en 2-1 in Frankrijk (voor de Nations League). Vriendschappelijk werd gewonnen van Portugal (3-0) en Peru (2-1), tegen de Rode Duivels en Italië speelde het telkens 1-1 gelijk. In oktober volgde een een eerste hoogtepunt met een 3-0-zege tegen Duitsland.