Harry Kane doet het: Engeland zweet tegen Kroatië, maar mag ten koste van Spanje naar Nations League Finals

In Groep 4 van Divisie A van de Nations League was alles nog te doen. Spanje telde 6 punten, Engeland en Kroatië 4 punten. Maar op het einde van de dag winnen… de Engelsen. De Three Lions bogen een 0-1-achterstand (na een klassegoal van Andrej Kramaric) om in een 2-1-zege tegen de Kroaten en winnen de groep. Eerst Jesse Lingard en dan Harry Kane schoten Engeland naar de Nations League Finals.

Kroatië, waar Lovre Kalinic (AA Gent) in doel startte en Antonio Milic (Anderlecht) nog voor het halfuur mocht invallen, kwam er in de eerste helft niet aan te pas op Wembley. De Engelsen domineerden en onder meer Sterling en Kane lieten wenkende mogelijkheden liggen.

Na de pauze kreeg de thuisploeg het deksel op de neus. Kramaric hield op het uur in de Engelse zestien enkele thuisverdedigers aan de praat om vervolgens ook Pickford kansloos te laten met een schot in de linkerbovenhoek, 0-1.

GOAL | Andrej Kramaric zet de Kroaten op voorsprong! Een koude douche voor de Three Lions!



#ENGCRO pic.twitter.com/aDUQQX9I6f — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 18 november 2018

Engeland bleef drukken en dat werd twaalf minuten voor tijd beloond met de 1-1 van Lingard. De Man Utd-buitenspeler moest de bal voor een leeg doel maar binnenleggen, nadat Kane de bal door de benen van Kalinic had gespeeld.

GOAL | Jesse Lingard tikt de gelijkmaker binnen!



Engeland moet echter winnen om de degradatie naar League B af te wenden! #ENGCRO pic.twitter.com/PlFvZiMV99 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 18 november 2018

De Tottenham-aanvaller klaarde de klus vervolgens helemaal zelf. Hij schoof zes minuten voor tijd een vrijschop van Chilwell rechtstreeks in doel, 2-1.

JAWEL | Harry Kane schuift de binnen en zet Engeland zo virtueel op weg naar de Final Four van de #NationsLeague! #ENGCRO pic.twitter.com/gbo282ELKz — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 18 november 2018

Engeland vervoegt Portugal in de Final Four terwijl Kroatië degradeert naar Divisie B. Ook de Rode Duivels zich nog plaatsen voor de halve finales op bezoek bij concurrent Zwitserland. Bij minstens een gelijkspel in Luzern zijn de troepen van Roberto Martinez altijd zeker van de kwalificatie. Ook bij een nipte nederlaag met één doelpunt verschil en minstens twee gemaakte goals is de kwalificatie een feit, na de 2-1 zege van vorige maand tegen de Zwitsers in Brussel.