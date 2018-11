Nederland zet scheve situatie in slotfase recht en mag alsnog naar Final Four van de Nations League

De heropstanding van Nederland leek een kleine knauw te krijgen in het Duitse Gelsenkirchen. Oranje stond vijf minuten voor affluiten nog twee-nul in het krijt tegen aartsvijand Duitsland en dat was niet eens overdreven. Maar een dolle slotfase en twee doelpunten zorgden voor de totale ommekeer in het voordeel van Oranje. En dus mag Nederland volgend jaar naar de Final Four van de Nations League, samen met Portugal, Engeland en Zwitserland.

De uitgangspositie voor de Nederlanders was zonneklaar. Een gelijkspel op het veld van het reeds gedegradeerde Duitsland - wat schrijft dat vreemd!! - volstond voor onze Noorderburen om door te stoten naar de Final Four van de Nations League. De overtuigende winst vorige week tegen Frankrijk zorgde alvast voor een vertrouwensboost bij de Nederlanders.

BOEM! | @OnsOranje komt al snel op achterstand in Gelsenkirchen. Knappe goal van Timo Werner! #GERNED 1??-0?? pic.twitter.com/ASTsfOahxN — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) November 19, 2018

Dat vertrouwen kreeg een flinke deuk na nog geen tien minuten spel. Gnabry devieerde tot bij Werner die zichzelf met een perfecte controle de nodige ruimte schonk om vernietigend uit te halen. De kopjes gingen bij Oranje heel even naar beneden en nog voor ze het goed en wel beseften had Leroy Sané met een afgeweken schot Cilissen al een tweede keer het nakijken gegeven. Twee-nul na nauwelijks twintig minuten, hadden we dat een dag eerder ook al eens niet gezien?

GOOOAAAAL | Geweldige assist van Toni Kroos en Leroy Sané maakt er al 2-0 van! #GERNED 2??-0?? pic.twitter.com/hsxyBWuGol — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) November 19, 2018

Maar in tegenstelling tot de Zwitsers tegen de Rode Duivels slaagde Oranje er niet in een snelle ommekeer te realiseren. Nederland probeerde wel maar de gevaarlijkste fases speelden zich toch voor het Nederlandse doel af. Een kopbal van Gnabry zeilde maar nipt naast.

Sensationeel slot

Wat de bezoekers na de pauze ook probeerden, veel beterschap sloop er niet in het Nederlandse spel. De kwieke Duitse spitsen - Werner en Sané - bleven een gesel voor de Nederlandse defensie terwijl elders op het veld de Nederlandse motor niet of nauwelijks aansloeg.

Integendeel, het waren de Duitsers die voor het meeste gevaar zorgden maar de pogingen van Sané en Werner vonden niet langer doel.

GOOOOOAAAAAAAAAL | Op de valreep trapt @VirgilvDijk zijn land naar de Final Four van de #NationsLeague! #GERNED 2??-2?? pic.twitter.com/FVLO2e49C5 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) November 19, 2018

Net op een moment dat niemand nog in de Nederlandse terugkeer geloofde, lukte het dan toch voor Oranje. Een lang uitgesponnen aanval viel voor de voeten van Promes en tegen diens uithaal had doelman Neuer geen verhaal. Nederland rook plots het verhoopte gelijkspel en de bijhorende kwalificatie en trok massaal richting Duits doel. Verdediger Van Dijck verliet zijn stelling en vatte post in de punt van de aanval. En die tactiek rendeerde. Een verre voorzet werd door de Jong verlengd en de Nederlandse kapitein kende geen genade. Twee-twee en Nederland geplaatst.