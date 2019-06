Onverslijtbaar! Cristiano Ronaldo knalt Portugal met hattrick naar finale Nations League

Portugal is de eerste finalist in de allereerste finale van de Nations League, de nieuwe landencompetitie van de UEFA. De Portugezen wonnen woensdagavond hun halve finale tegen Zwitserland, killer van de Rode Duivels in de groepsfase, met 3-1. Met dank aan de onverslijtbare Cristiano Ronaldo (34). De Portugese superster sleepte zijn moeizaam voetballende nationale ploeg in zijn eentje met een hattrick voorbij de Zwitsers. In de finale wacht zondag Engeland of Nederland. Die spelen donderdag hun halve finale.

Na een zwaar en slopend seizoen was het vet duidelijk van de soep bij de sterspelers van Portugal en Zwitserland. De twee halvefinalisten serveerden een draak van een wedstrijd in het Estádio do Dragão van Porto. Zwitserland - de killer van de Rode Duivels - bracht het beste voetbal, maar veel kansen leverde dat tegen een stug verdedigend gastland niet op.

Aan de overkant bracht het nieuwe Portugese wonderkind Joao Felix (lees meer) niet wat het thuispubliek ervan gehoopt had. De 19-jarige sterspeler van Benfica werd ook niet geholpen door de dramatische lange ballen die de Portugese verdedigers steevast blind naar voor joegen. Maar gelukkig voor het thuisland was de vijftien jaar oudere vaandeldrager van het Portugese voetbal wel op de afspraak. Een eerste wenkende kans liet Ronaldo nog onbenut. Een tweede halve kans ging halfweg de eerste helft wel tegen de touwen. Vanop meer dan twintig versloeg CR7 met een zwabberbal vanop vrije trap een roerloze Sommer.

Zwitserland reageerde via aanvaller Seferovic, die een voorzet van Shaqiri tegen de bovenkant van de lat devieerde. 1-0 bij de rust. De tweede helft was nog maar nauwelijks op gang gefloten of de bal ging op de stip. Eerst leek Portugal een penalty te zullen krijgen voor een duidelijke haakfout van Schär op Bernardo Silva, maar ref Felix Brych floot op aangeven van de VAR voor een penalty aan de overkant na een vederlichte overtreding van Semedo op Zuber.

VAR | Penalty voor Zwitersland? Penalty voor Portugal? Penalty voor Zwitserland! ???? pic.twitter.com/oSCQniI3E6 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 5 juni 2019

Ricardo Rodríguez liet het niet aan zijn hart komen en trapte de gelijkmaker binnen, al zat Rui Patricio er nog met één hand bij.

PENALTY | Ricardo Rodríguez maakt er 1-1 van na een beslissing van de VAR! ?



1??-1?? #PORSWI ???? pic.twitter.com/W46duHriNP — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 5 juni 2019

Wat volgde was een verschrikking van een tweede helft vol foute passes, vreselijke afstandsschoten en ergerlijk slordig voetbal. Iedereen leek zich op te maken voor verlengingen tot Cristiano Ronaldo zich andermaal opwierp als de redder des vaderlands. Helemaal vanuit het niets jaste de Portugese aanvoerder in de 87e minuut de 2-1 voorbije Sommer.

GOAL | Ronaldo trapt Portugal voorbij Zwitserland! ??



2??-1?? #PORSWI ???? pic.twitter.com/WRg6E5w9SE — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 5 juni 2019

En nog was circus Ronaldo niet afgelopen. Twee minuten later maakte Cristiano de match helemaal dood op de counter. Een overhaaste Xhaka verloor de bal, enkele overstapjes en een perfect geplaatst schot later was de hattrick van Ronaldo compleet: 3-1. Voor Ronaldo is het al zijn 53e (!) hattrick uit zijn carrière.

Gastland Portugal speelt zondag om 20u45 de allereerste finale van de Nations League. Tegenstander daarin wordt Engeland of Nederland. Zij spelen donderdagavond de andere halve finale. Hopelijk krijgen we daarin wel mooi voetbal te zien.

