Nederland knokt zich naar finale in Nations League na twee flaters van Engeland in verlengingen

Nederland heeft zich in Guimaraes geplaatst voor de finale van de eerste editie van de UEFA Nations League. In de tweede halve finale haalden de Nederlanders het na verlengingen met 3-1 van Engeland, na negentig minuten stond er 1-1 op het scorebord. De Nederlanders spelen zondagavond in Porto de finale tegen gastland Portugal, zondagmiddag staan Engeland en Zwitserland tegenover elkaar in de wedstrijd om de derde plaats.

Zonder Kane, Alli en Henderson koos Southgate bij Engeland voor drie Champions League-finalisten op de bank. De vermoeidheid zal waarschijnlijk een factor gespeeld hebben, al stond laureaat Van Dijck bij Oranje gewoon in de ploeg. De tweede halve finale in de Nations League kondigde zich aan om duimen en vingers van af te likken, en aanvankelijk werden we niet ontgoocheld. Langs beide kanten werd er niet getwijfeld en resoluut gekozen voor de aanval, maar het was toch een halfuur wachten op het eerste doelpunt. De Ligt kwam in de eigen zestien veel te laat in op Rashford, en die mocht de strafschop zelf omzetten.

PENALTY | De Ligt komt te laat en veroorzaakt een strafschop. Rashford scoort! ?



0??-1?? #NEDENG ???? pic.twitter.com/POhJx8lu8c — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 6 juni 2019

Nederland probeerde te antwoorden maar moest constant opletten dat het niet in het mes liep. Voor de rust kwam het twee keer goed weg na een prachtige actie van Sancho en een afgeweken schot van Delph. Met wat pech was de wedstrijd eigenlijk gewoon gespeeld.

Revanche van De Ligt

Engeland wou zijn schaapjes zo snel mogelijk op het droge en greep Oranje na de rust meteen naar de keel. Mét Kane in de ploeg - hij verving Rashford die last had - leek een 0-2 een kwestie van tijd. Een goede aanval kende het hoofd van Sancho als eindstation, maar de Engelsman kopte zwak - of was het Cillessen die goed pakte? Aan de overkant kreeg Depay een prima kans na een misser van Walker maar Pickford stond pal. Na de wissel van Sancho ging Nederland nadrukkelijker op de deur kloppen. Na enkele kleine kansjes zette De Ligt zijn foutje van de eerste helft recht. Hij etaleerde zijn présence nogmaals op corner met een spijkerharde kopbal en goal.

GOOAAL | De Ligt zet z'n fout recht en maakt er 1-1 van! ??



1??-1?? #NEDENG ???? pic.twitter.com/9JCvv1Mzsa — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 6 juni 2019

Voor Nederland het sein om door te duwen: Engeland had geluk dat Van de Beek een klein kwartier voor tijd niet beter afwerkte. In de slotfase leek Engeland nog met de winst te gaan lopen maar de VAR keurde een mooi doelpunt van Lingard correct af voor nipt buitenspel. Zeven minuten extra tijd moesten soelaas brengen, en ook daar was Engeland het dichtst bij de winnende treffer. Kane en Lingard konden beiden niet gedecideerd genoeg besluiten. Ook aan de overkant kon Nederland bijna nog scoren na een blunder van Laguire. Sterling raakte zelf nog de lat. Verleningen moesten een winnaar aanduiden.

Veel strijd tijdens die verlengingen, maar de actoren raakten ietwat vermoeid. Dat was er vooral aan te zien tijdens de 2-1 van Nederland. Stones ging aan het klungelen en zette Depay alleen voor Pickford. Die redde nog prima, maar Walker devieerde de bal ongelukkig in eigen doel na druk van Promes.

GOOAAL | Slordigheid in de verdediging van Engeland, Promes maakt er 2-1 van! ??



2??-1?? #NEDENG ???? pic.twitter.com/fOYQT3eRPb — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 6 juni 2019

Engeland leek nu in de touwen te hangen, zeker toen Pickford met een wereldsave moest uitpakken op een kopbal van Depay. In de slotfase van de tweede verlenging scoorde Promes zelf nog de bevrijdende 3-1.

????? | Alweer een blunder in de verdediging van Engeland, Promes profiteert er opnieuw van! ?



3??-1? #NEDENG ???? pic.twitter.com/yyNh7CBI20 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 6 juni 2019

Voor Engeland de tweede gemiste finale op een jaar, Oranje probeert zondag de Nations League proberen winnen tegen Portugal en Ronaldo.