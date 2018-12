Courtois heeft eerste prijs met Real Madrid binnen: Los Blancos winnen derde keer op rij WK voor clubs

Thibaut Courtois heeft zijn allereerste trofee bij Real Madrid te pakken. De Rode Duivel stond tijdens de finale van het WK clubs in doel tegen Al-Ain. De club uit de Verenigde Arabische Emiraten kon weinig klaarspelen tegen Los Blancos: het werd 4-1.

Met een prachtig gekruld schot en op aangeven van Karim Benzema bracht Gouden Bal Luka Modric (14.) de Koninklijke al vroeg op voorsprong. De Braziliaan Caio leek meteen gelijk te maken en klopte Courtois, maar werd afgevlagd voor buitenspel. De Madrilenen kregen voor de rust verschillende prima mogelijkheden op de 2-0, maar wisten het nog niet af te maken.

Na de pauze zorgde Marcos Llorente (60.) dan toch voor de dubbele voorsprong. Hij schoot een afvallende baal staalhard en laag over de grond in doel. Aan de overkant kwam Caio opnieuw dicht bij een doelpunt, maar Courtois redde sterk met zijn been. Op aangeven van Modric maakte Sergio Ramos (79.) er 3-0 van. Courtois werd in het slot alsnog geklopt. Tsukasa Shiotani kopte overhoeks en mooi in een boogje over de Rode Duivel heen. In de blessuretijd scoorde Al Ain opnieuw, maar dan in eigen doel. Yahia Nader bracht de 4-1 eindstand op het bord.

Door de zege is Real Madrid nu alleen recordhouder in het WK voor clubs. Die eer deelden de Madrilenen voor vandaag nog met aartsrivaal FC Barcelona: beide clubs hadden de trofee driemaal gewonnen. Real Madrid staat nu op vier zeges: het won de laatste drie edities van het toernooi. Voor Thibaut Courtois, sinds deze zomer aan de slag in de Spaanse hoofdstad, is het zijn eerste trofee bij Real Madrid.