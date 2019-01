Blackpool-fans probeerden bekermatch tegen Arsenal te boycotten (gelukkig was er een reservebus)

Een fan van de Engelse derdeklasser Blackpool is zaterdag kort voor het bekerduel tegen Arsenal op het dak van de spelersbus van de Londense bezoekers geklauterd. Die stond voor het hotel van de spelers geparkeerd. Enkele andere fans hadden zich voor de bus geposteerd.

De Blackpool-fans protesteerden tegen clubeigenaar Owen Oyston. Die 85-jarige excentriekeling, eigenaar sinds 1988, werd in november 2017 veroordeeld omdat hij zo’n 30 miljoen euro van de club naar zijn bedrijven doorsluisde. De fans wilden de aftrap van het bekerduel verhinderen. Na 40 minuten werd de man van het dak gehaald en gearresteerd. De spelers van Arsenal waren toen al op een andere bus gestapt en de wedstrijd liep geen vertraging op. Blackpool verloor met 0-3.

Fans protesteren al langer tegen het beleid van Oyston. Momenteel is Blackpool, dat in het seizoen 2010-2011 voor het laatst in de Premier League uitkwam, elfde in de Division One.

Blackpool v Arsenal on @talkSPORT later could end up being delayed...



Because a Blackpool fan is refusing to get off the roof of the #AFC team bus. pic.twitter.com/1veESLwPid — talkSPORT (@talkSPORT) 5 januari 2019

Foto: Action Images via Reuters

Foto: Photo News