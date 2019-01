Romelu Lukaku bedankt voor het vertrouwen: Rode Duivel scoort echte spitsengoal bij eerste basisplaats onder Solskjaer

Romelu Lukaku heeft de weg naar de goal weer helemaal teruggevonden. Nadat hij in de Premier League tegen Bournemouth en Newcastle United al mocht invallen en telkens scoorde, was het bij zijn eerste basisplaats onder nieuwe trainer Ole Gunnar Solskjaer ook meteen raak. De Rode Duivel scoorde op slag van rust in het FA Cup-duel met Reading de 2-0. Dat werd uiteindelijk ook de eindstand.

Na heel wat discussie was Manchester United - dat geen fantastische indruk maakte - halverwege de eerste helft toch op voorsprong gekomen. Een doelpunt van Fred werd eerst afgekeurd, maar na een zeer lange VAR-tussenkomst kreeg Manchester United plots een penalty. Juan Mata miste niet. In het slot van de eerste helft was het de beurt aan Lukaku: de Rode Duivel omspeelde de buitenspelval perfect en werd door Alexis Sanchez op avontuur gestuurd. Lukaku omspeelde Reading-doelman Jaakkola en werkte haarfijn af: 2-0.

In de tweede helft kwam Manchester United nooit meer in de problemen op Old Trafford. Lukaku speelde de wedstrijd uit, net zoals de Braziliaanse Belg Andreas Pereira. Marouane Fellaini viel na een uur in voor Fred.

